Обсуждали США: у Соловьева в прямом эфире эксперт рухнул на пол (видео)

Инцидент произошел в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым". В обморок упал возглавляющий школу востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев.

Related video

Во время эфира телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" случился казус — один из приглашенных экспертов упал в обморок. Видео попало в прямую трансляцию на телеканале "Россия 1".

Судя по кадрам, мужчина отключился и рухнул прямо на пол. Его коллеги по студии решили помочь ему и подошли ближе, а пропагандист Соловьев срочно пригласил врача.

"Лежите, не вставайте пока. Все хорошо", — советует ему Соловьев.

Собравшиеся рассуждали о генезисе США и их роли в полномасштабной войне России с Украиной. По данным росСМИ, в обморок упал возглавляющий школу востоковедения Высшей школы экономики, профессор Андрей Карнеев.

"Мужчина упал в обморок прямо во время оживленной беседы приглашенных экспертов. Первую помощь Карнееву оказали Владимир Соловьев и другие участники программы, вскоре он пришел в себя", — отметили журналисты.

Медики обследовали Карнеева, сейчас он находится дома.

Напомним, что журналисты недавно нашли у Соловьева новую виллу на озере Комо. Пропагандист зарегистрировал имение на мать — Ирину Соловьеву.

Фокус ранее писал, как Соловьев попал под артобстрел, когда посещал 155-ю бригаду морской пехоты армии России под Угледаром Донецкой области.