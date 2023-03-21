Обговорювали США: у Соловйова в прямому ефірі експерт упав на підлогу (відео)

Інцидент стався в ефірі передачі "Вечер с Владимиром Соловьевым". Знепритомнів Андрій Карнєєв, який очолює школу сходознавства Вищої школи економіки.

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Під час ефіру телепередачі "Вечер с Владимиром Соловьевым" стався казус — один із запрошених експертів втратив свідомість. Відео потрапило в пряму трансляцію на телеканалі "Россия 1".

Судячи з кадрів, чоловік відключився і впав прямо на підлогу. Його колеги по студії вирішили допомогти йому та підійшли ближче, а пропагандист Соловйов терміново запросив лікаря.

"Лежіть, не вставайте поки що. Все добре", — радить йому Соловйов.

Присутні міркували про генезу США та їх роль у повномасштабній війні Росії з Україною. За даними росЗМІ, знепритомнів Андрій Карнєєв, який очолює школу сходознавства Вищої школи економіки.

"Чоловік втратив свідомість прямо під час жвавої бесіди запрошених експертів. Першу допомогу Карнєєву надали Володимир Соловйов та інші учасники програми, незабаром він отямився", — зазначили журналісти.

Медики обстежили Карнєєва, зараз він перебуває вдома.

Нагадаємо, що журналісти нещодавно знайшли у Соловйова нову віллу на озері Комо. Пропагандист зареєстрував маєток на матір Ірину Соловйову.

Фокус раніше писав, як Соловйов потрапив під артобстріл, коли відвідував 155 бригаду морської піхоти армії Росії під Вугледаром Донецької області.