Російський пропагандист заявив, що поки весь світ вирує, тільки Росія так зберегла "європейські цінності", що "люди стали жити на два роки більше".

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Учора, 26 березня, під час ефіру програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на каналі "Росія 1", один із головних пропагандистів Кремля Соловйов висловився, що "Росія — це єдина країна, де дотримуються прав людини".

"Макрон геть із влади! Ти зневажений, як і Бербок (Анналена Бербок, Міністр закордонних справ Німеччини — ред.). Як і вся німецька сволота, яка відроджує нацизм у Європі. Єдина країна, де є свобода, повага до людини та до її прав — це Росія. І це єдина країна, яка високо підняла європейські цінності", — повідомив в ефірі Соловйов.

За його словами, як результат, середня тривалість життя росіян зросла на два роки. Втім, звідки в нього таких цифри Соловйов не уточнював.

Крім того, Соловйов стверджував, що тільки на території Росії та Китаю зберігається "спокій", тоді як решта світу "вирує".

Нагадаємо, 21 березня в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" один з експертів втратив свідомість. Непритомність сталася з професором Андрієм Карнєєвим, який очолює школу сходознавства Вищої школи економіки, в момент, коли в ефірі обговорювали генезис США та їх роль у повномасштабній війні Росії з Україною.

Також у березні екс-співробітник ФСБ Сергій Асташин розповідав іноземним ЗМІ, що Володимир Соловйов у 90-х роках намагався найняти кілера для усунення відомого "злодія в законі" Отарі Квантрішвілі.