Без документів і вікових обмежень: Путін підписав указ про мобілізацію українців (фото)

Ідеться про мешканців окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Українцям для вступу до лав ЗС РФ не обов’язково мати російський паспорт чи досягати певного віку.

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27 березня в Росії опублікували новий указ президента Володимира Путіна — "Про особливості надходження на службу до військ національної гвардії Російської Федерації на територіях Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, Запорізької області й Херсонської області". Особливою в ньому виявилась відсутність обмежень для українців. Про це відомо з самого документу, оприлюдненого на офіційному порталі.

"Граничний вік вступу на службу (…) для таких осіб не встановлюється", — написано в указі Путіна.

Однак, як стверджується в документі, обмеження встановлює закон РФ про службу в органах внутрішніх справ. Пункт, на який посилаються в новому указі, диктує лише вік виходу на пенсію для осіб на різних посадах. Це може бути 50-65 років залежно від кар’єрних досягнень.

Та хоч указом і встановлені якісь обмеження за віком, навіть вони — розмиті. Адже в тому ж документі далі написано, що попри досягнення віку виходу на пенсію особа ще 5 років зможе укладати контракт із Росією про службу. Єдине "але" — вона не може тривати понад рік, проте контакт можна підписувати повторно.

Медичний огляд для мобілізованих українців готові проводити "заочно" — у форматі розгляду наявних довідок. Психологічний відбір проходити не треба, як і мати російський паспорт — підійдуть й інші документи.

Також в указі Путіна вказано, що навіть службу в українських правоохоронних структурах, Збройних силах і військових формуваннях визнають та враховуватимуть для підрахунку стажу.

Фото: Офіційний інтернет-портал правової інформації РФ Фото: Офіційний інтернет-портал правової інформації РФ Фото: Офіційний інтернет-портал правової інформації РФ Фото: Офіційний інтернет-портал правової інформації РФ

Нагадаємо, 26 березня в телеефірі російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що тільки в РФ дотримуються прав людини. На його думку, Росія — єдина країна, в якій панують свобода й повага.

Пізніше, 27 березня, полковник ЗСУ Анатолій Штефан розповів, що Росія просуває новий фейк про ЗСУ. Пропагандисти стверджують, що захисники України стріляли по цивільній машині. Однак відео, яким росіяни "підтверджують" свої слова, викликає багато запитань.