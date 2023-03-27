Розстріляли машину з дітьми: росіяни поширили новий фейк про ЗСУ (фото)

Як зізналися росіяни, відео зняли під окупованим Донецьком, куди українська армія ще не дійшла.

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Російські пропагандисти опублікували черговий фейк для дискредитації Збройних сил України. Про це 27 березня повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан із позивним "Штірліц" у своєму телеграм-каналі.

На відео, яке розповсюдили пропагандисти, нібито українські військові зупиняють машину з жінкою за кермом та дітьми у салоні. Люди у військовій формі загрожують їй за те, що вона нібито "підрізала" колону військової техніки й мало не збила військовослужбовця.

При цьому запис ведеться з відеореєстратора, тому не видно, як відбувається фейкова розмова. Після перевірки документів один із "військових" вистрілив з автоматичної зброї кілька разів, проте на відео не зрозуміло, чи стріляв він у повітря, чи у бік машини.

Варто зазначити, що на опублікованому записі не видно розпізнавальних знаків ЗСУ чи інших підрозділів Сил оборони України. Натомість увага акцентується на жовтих стрічках, які носять українські військові. Втім, такі стрічки неважко дістати.

При цьому важливим моментом є також те, що відеореєстратори в Україні заборонені, тому така зйомка викликає великі сумніви.

Фото: Скріншот

Адміністратори каналу OSINT Flow, присвяченого розвідці на основі відкритих даних, з'ясували, що відео знімали в районі тимчасово окупованого міста Донецьк, куди ще не дійшла українська армія.

До того ж про те, що відео знімали під Донецьком, повідомили самі пропагандисти у своїх телеграм-каналах.

Нагадаємо, 25 березня стало відомо, що у Кремлі розпочали нову інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) проти президента України Володимира Зеленського. У мережі поширюють оброблений фрагмент із церемонії прощання із загиблим захисником України, де люди стали на коліна. Пропагандисти запевняють, що українці таким чином благають главу держави піти у відставку.

Раніше, 6 березня, пропагандисти показали істерику жінки з окупованої частини Запоріжжя, яка тримала в руках деталь "зброї". Згодом виявилось, що це запчастина від автомобіля.