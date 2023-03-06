"Обстрілюють дітей": пропагандисти з РФ видали автозапчастину за "страшну зброю" (відео)

Пропагандисти з Росії вирішили запустити нову дезінформаційну кампанію проти ЗСУ. На окупованій частині Запоріжжя вони створили фейк про нібито вбивства дітей.

Related video

За аналогією з популярним фейком "бомблять Донбас" російські загарбники вигадали новий. В ефірі "За! Медіа" 6 березня показали відповідне відео. Згодом його поширили різні Telegram-канали.

Журналісти показали істерику жінки, яка тримала в руках деталь зброї – але згодом виявилося, що це запчастина від автомобіля. Прихильниця росіян, яку зняло вороже телебачення (але її обличчя оператор не показував), мало не кричала в істериці.

Вона емоційно заявила, що на "голови їхніх дітей щодня летить". В руках жінка тримала деталь круглої форми.

"Знаходимо просто кожні п'ять хвилин!" — заявила пособниця окупантів.

У мережі одразу відреагували на ролик, критикуючи російських пропагандистів за спробу дискредитації Сил оборони України. Користувачі почали шукати предмет, яким буцімто обстрілюють дітей. У коментарях вони заявили, що ця запчастина від автомобіля, ймовірно, є частиною гідротрансформатора автоматичної коробки передач (АКПП).

[ + – ] У РФ вигадали новий фейк про Україну Фото: Обозреватель

Росія продовжує активно розповсюджувати фейки щодо бойових дій на лінії фронту. Представники російського телебачення регулярно відвідують українські окуповані території та поширюють дезінформацію стосовно українських військ. Наприклад, Міністерство оборони РФ заявило, що їхня армія знищила більше техніки, ніж взагалі є в Україні, навіть якщо врахувати всі партії постачання від союзників.

Раніше Фокус повідомляв подробиці про те, як кремлівський пропагандист Володимир Соловйов влаштував істерику у зв'язку зі звинуваченням ЗМІ на адресу сина. Журналісти розповіли, що Данило Соловйов живе та навчається в Лондоні, тому російські громадяни почали ставити питання телеведучому про те, чому його син не пішов на фронт убивати українців. Більше розчарували пропагандиста його російські колеги, які підхопили цю новину та активно почали розповсюджувати у мережі та на своїх ресурсах.