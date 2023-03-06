"Обстреливают детей": пропагандисты из РФ выдали автозапчасть за "страшное оружие" (видео)
Российские журналисты решили запустить новую дезинформационную кампанию против ВСУ. На оккупированной части Запорожья они создали фейк о якобы убийствах детей.
По аналогии с популярным фейком "бомбят Донбасс" российские захватчики придумали новый. В эфире "За! Медиа" 6 марта показали соответствующее видео. Впоследствии его распространили разные российские каналы в Telegram.
Журналисты показали истерику женщины, державшей в руках деталь "оружия" – но впоследствии оказалось, что это запчасть от автомобиля. Сторонница россиян, которую сняло вражеское телевидение (но ее лицо оператор не показывал), едва не кричала в истерике.
Она эмоционально заявила, что на "головы их детей каждый день летит". В руках женщина держала деталь круглой формы.
"Находим просто каждые пять минут!" – заявила пособница оккупантов.
В сети сразу отреагировали на ролик, критикуя российских пропагандистов за попытку дискредитации Сил обороны Украины. Пользователи начали искать предмет, которым якобы обстреливают детей. В комментариях они заявили, что это — запчасть от автомобиля и, вероятно, она является частью гидротрансформатора автоматической коробки передач (АКПП).
Россия продолжает активно распространять фейки относительно боевых действий на линии фронта. Представители российского телевидения регулярно посещают украинские оккупированные территории и распространяют дезинформацию по отношению к украинским войскам. Например, Министерство обороны РФ заявило, что их армия уничтожила больше техники, чем вообще есть в Украине даже если учесть все партии поставок от союзников.
Ранее Фокус сообщал подробности о том, как кремлевский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику в связи с обвинением СМИ в адрес сына. Журналисты рассказали, что Даниил Соловьев живет и учится в Лондоне, поэтому российские граждане начали задавать вопросы телеведущему о том, почему его отпрыск не пошел на фронт убивать украинцев. Больше разочаровали пропагандиста его российские коллеги, которые подхватили эту новость и активно начали распространять в сети и на своих ресурсах.