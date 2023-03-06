"Обстреливают детей": пропагандисты из РФ выдали автозапчасть за "страшное оружие" (видео)

Российские журналисты решили запустить новую дезинформационную кампанию против ВСУ. На оккупированной части Запорожья они создали фейк о якобы убийствах детей.

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По аналогии с популярным фейком "бомбят Донбасс" российские захватчики придумали новый. В эфире "За! Медиа" 6 марта показали соответствующее видео. Впоследствии его распространили разные российские каналы в Telegram.

Журналисты показали истерику женщины, державшей в руках деталь "оружия" – но впоследствии оказалось, что это запчасть от автомобиля. Сторонница россиян, которую сняло вражеское телевидение (но ее лицо оператор не показывал), едва не кричала в истерике.

Она эмоционально заявила, что на "головы их детей каждый день летит". В руках женщина держала деталь круглой формы.

"Находим просто каждые пять минут!" – заявила пособница оккупантов.

В сети сразу отреагировали на ролик, критикуя российских пропагандистов за попытку дискредитации Сил обороны Украины. Пользователи начали искать предмет, которым якобы обстреливают детей. В комментариях они заявили, что это — запчасть от автомобиля и, вероятно, она является частью гидротрансформатора автоматической коробки передач (АКПП).

[ + – ] В РФ выдумали новый фейк об Украине Фото: Обозреватель

Россия продолжает активно распространять фейки относительно боевых действий на линии фронта. Представители российского телевидения регулярно посещают украинские оккупированные территории и распространяют дезинформацию по отношению к украинским войскам. Например, Министерство обороны РФ заявило, что их армия уничтожила больше техники, чем вообще есть в Украине даже если учесть все партии поставок от союзников.

Ранее Фокус сообщал подробности о том, как кремлевский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику в связи с обвинением СМИ в адрес сына. Журналисты рассказали, что Даниил Соловьев живет и учится в Лондоне, поэтому российские граждане начали задавать вопросы телеведущему о том, почему его отпрыск не пошел на фронт убивать украинцев. Больше разочаровали пропагандиста его российские коллеги, которые подхватили эту новость и активно начали распространять в сети и на своих ресурсах.