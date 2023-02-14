"Дешевые твари": Соловьев набросился на коллег из РФ из-за "фейков" о своем сыне (видео)

Телеведущий отверг все обвинения в адрес чада, и заявил, что тот всегда проживал в Москве. Пропагандист также считает, что критиковать людей за внешность — неправильно.

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Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику из-за опубликованных ранее в сети фотографий его сына Даниила. Произошло это во время эфира его телепрограммы.

Владимир Соловьев очень зол из-за того, что личная жизнь его сына получила подобную огласку и начал отрицать все якобы выдуманные факты о нем. Он опроверг то, что Даниил Соловьев живет и учится в Лондоне.

"Берут ЦИПСошную ложь про моего сына и у себя ее ставят! Придумали, что мой сын в Лондоне, что в модельном агентстве каком-то… И размещают это в тот момент, когда я нахожусь на фронте, в Артемовске [Бахмуте, — ред.]! Это пропагандистская работа украинских спецслужб! Мой сын в Москве и всегда был в Москве", — начал рассказывать пропагандист зрителям.

Далее российский журналист пожаловался на то, что Даниила начали открыто оскорблять в социальных сетях и критиковать за модельную внешность. По словам пропагандиста, его сын не заслужил такого отношения к себе.

"То, что мой сын молодой красивый парень с модельной внешностью… А он еще и музыкант талантливый и снимает фильмы о православных храмах. Глубоко набожный парень. А сейчас его благодаря вам травят", — возмутился Владимир Соловьев.

Больше всего разочаровали пропагандиста его российские коллеги, которые подхватили эту новость, и начали распространять по сети. У него была надежда, что хотя бы российские СМИ не станут распространять этот "фейк", как он сам это называет.

"Но вот у меня вопрос другой: наши из "Lenta", из "НСН", вот вы, жалкие дешевые твари. Андрей Воронов — тварь, негодяй, мерзавец, ЦИПСОшная подкладка. Юлия Полеева из "ТВ-центр", Карина Черных из "Lenta.ru", Олег Цыганов из "MK". Вы обслуживаете интересы укронацистов? Вы не могли до меня дозвониться? Ваши руководители знают мой номер телефона и постоянно со мной общаются. Не принимаются извинения, потому что вы лжете. Вы отрабатываете повестку от украинского ЦИПСО", — подытожил Владимир Соловьев.

Кто такой Даниил Соловьев

Старший сын российского пропагандиста от его третьей супруги Эльги Сэпп. Парень родился 12 октября 2001 года и закончил одну из частных школ Москвы. Всего у журналиста восемь детей от трех разных женщин и он пытается скрывать информацию о них от общественности.

[ + – ] Даниил Соловьев Фото: Соцсети

Напомним, что 12 февраля пользователи сети заговорили, что сын пропагандиста Соловьева живет в Лондоне, который его отец призывал бомбить. По слухам, он работает моделью и не собирается на фронт, хоть сам пропагандист призывал молодых парней ехать воевать против Украины.

Ранее, 10 января, пропагандист Соловьев призвал отправлять на фронт солдат-срочников. По его словам, в армии много военнослужащих, которые рвутся повоевать, аргументируя тем, что их отцы также воюют в Украине. Этот вопрос он поручил решить Минобороны РФ.