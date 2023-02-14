"Дешеві тварюки": Соловйов накинувся на колег із РФ через "фейки" про свого сина (відео)

Телеведучий відкинув усі звинувачення на адресу сина і заявив, що той завжди проживав у Москві. Пропагандист також вважає, що критикувати людей за зовнішність неправильно.

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Російський телеведучий і пропагандист Володимир Соловйов влаштував істерику через опубліковані раніше в мережі фотографії його сина Даніїла. Сталося це під час ефіру телепрограми.

Володимир Соловйов дуже злий через те, що особисте життя його сина набуло такого розголосу, і почав заперечувати всі нібито вигадані факти про нього. Він спростував те, що Даніїл Соловйов живе та навчається у Лондоні.

"Беруть ЦІПСошну брехню про мого сина і в себе її ставлять! Придумали, що мій син у Лондоні, що в модельному агентстві якомусь… І розміщують це в той момент, коли я перебуваю на фронті, в Артемівську [Бахмуті, — ред.]! Це пропагандистська робота українських спецслужб! Мій син у Москві і завжди був у Москві", — почав розповідати пропагандист глядачам.

Далі російський журналіст поскаржився на те, що Даніїла почали відкрито ображати у соціальних мережах та критикувати за модельну зовнішність. За словами пропагандиста, його син не заслужив такого ставлення до себе.

"Те, що мій син молодий гарний хлопець із модельною зовнішністю… А він ще й музикант талановитий і знімає фільми про православні храми. Глибоко побожний хлопець. А зараз його завдяки вам травлять", — обурився Володимир Соловйов.

Найбільше розчарували пропагандиста його російські колеги, які підхопили цю новину і почали поширювати в мережі. Він мав надію, що хоча б російські ЗМІ не поширюватимуть цей "фейк", як він сам це називає.

"Але ось у мене питання інше: наші з "Lenta", з "НСН", ось ви, жалюгідні дешеві тварюки. Андрій Воронов — тварюка, негідник, мерзотник, ЦІПСОшна підкладка. Юлія Полєєва з "ТВ-центр", Каріна Чорних з "Lenta.ru", Олег Циганов з "MK". Ви обслуговуєте інтереси укронацистів? Ви не могли до мене додзвонитися? Ваші керівники знають мій номер телефону і постійно зі мною спілкуються. Не приймаються вибачення, бо ви брешете. Ви відпрацьовуєте порядок денний від українського ЦІПСО", — підсумував Володимир Соловйов.

Хто такий Даніїл Соловйов

Старший син російського пропагандиста від його третьої дружини Ельги Сепп. Хлопець народився 12 жовтня 2001 року і закінчив одну із приватних шкіл Москви. Загалом у журналіста вісім дітей від трьох різних жінок, і він намагається приховувати інформацію про них від громадськості.

[ + – ] Даніїл Соловйов Фото: Соцмережi

Нагадаємо, що 12 лютого користувачі мережі заговорили, що син пропагандиста Соловйова живе в Лондоні, який його батько закликав бомбардувати. За чутками, він працює моделлю і не збирається на фронт, хоч пропагандист закликав молодих хлопців їхати воювати проти України.

Раніше, 10 січня, пропагандист Соловйов закликав відправляти на фронт солдатів-строковиків. За його словами, в армії багато військовослужбовців, котрі рвуться повоювати, аргументуючи тим, що їхні батьки також воюють в Україні. Це питання він доручив вирішити Міноборони РФ.