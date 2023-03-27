Расстреляли машину с детьми: россияне распространили новый фейк про ВСУ (фото)

Как признались сами россияне, видео сняли под оккупированным Донецком, куда украинская армия еще не дошла.

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Российские пропагандисты опубликовали очередной фейк, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины. Об этом 27 марта сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" в своем телеграм-канале.

На видео, которое распространили пропагандисты, якобы украинские военные останавливают машину с женщиной за рулем и детьми в салоне. Люди в военной форме угрожают ей за то, что она якобы "подрезала" колонну военной техники и едва не сбила военнослужащего.

При этом запись ведется с видеорегистратора, поэтому не видно как происходит фейковый разговор. После проверки документов один из "военных" выстрелил из автоматического оружия несколько раз, однако на видео не понятно, стрелял ли он в воздух или в сторону машины.

Стоит отметить, что на опубликованной записи не видно опознавательных знаков ВСУ или других подразделений Сил обороны Украины. Вместо этого внимание акцентируется на желтых ленточках, которые носят украинские военные. Впрочем, такие ленты несложно достать.

При этом важным моментом также является то, что видеорегистраторы в Украине запрещены, поэтому такая съемка вызывает большие сомнения.

Фото: Скриншот

Администраторы канала OSINT Flow, посвященного разведке на основе открытых данных выяснили, что видео снимали в районе временно оккупированного города Донецк, куда еще не дошла украинская армия.

При чем о том, что видео снимали под Донецком, сообщили сами пропагандисты в своих телеграм-каналах.

Напомним, 25 марта стало известно, что в Кремле начали новую информационно-психологическую операцию (ИПСО) против президента Украины Владимира Зеленского. В сети распространяют обработанный фрагмент с церемонии прощания с погибшим защитником Украины, где люди стали на колени. Пропагандисты уверяют, что украинцы таким образом умоляют главу государства уйти в отставку.

Ранее, 6 марта, пропагандисты показали истерику женщины из оккупированной части Запорожья, державшей в руках деталь "оружия". Впоследствии оказалось, что это запчасть от автомобиля.