Збільшать чисельність: Путін підписав указ про весняний призов до армії (документ)

У президентському указі йдеться про те, що з 1 квітня по 15 липня на службу планують призвати 147 тисяч осіб.

Related video

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про весняний призов. Відповідний документ 30 березня опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ.

Згідно з текстом указу Путіна, призов на строкову воєнну службу починається з 1 квітня 2023 року і триватиме до 15 липня 2023 року. За цей період планують призвати 147 тисяч людей.

У документі йдеться про звільнення солдатів, матросів, сержантів та старшин, у яких закінчився термін призову.

Указ Путіна про призов до армії Фото: Скріншот Фото: Скріншот

"Уряд Російської Федерації, органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації та призовні комісії вживають заходів, пов'язаних із закликом на воєнну службу", — йдеться у президентському указі.

Зазначимо, що попередній заклик розпочався 1 листопада 2022 року та тривав до 31 грудня 2022 року. Тоді російський президент поставив завдання залучити до служби 120 тисяч осіб.

Нагадаємо, 28 березня стало відомо про те, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, який "дозволяє" мобілізувати українців на окупованій території.

Також 29 березня повідомлялося, що на сайті Верховної Ради опубліковано законопроєкт, який пропонує право на демобілізацію після 18 місяців служби.