Кабмин расширил полномочия ТЦК: что теперь могут военкомы
ТЦК получили право рассылать повестки, независимо от места пребывания военнообязанных. Кроме того Кабмин снял с военкоматов задачи по подготовке и ведению территориальной обороны.
Территориальные центры комплектации (военкоматы) могут присылать повестки военнообязанным, независимо от места их пребывания на воинском учете. Соответствующими полномочиями ТЦК наделил Кабинет министров Украины своим постановлением от 7 апреля.
Правительство внесло изменения, согласно которым военкоматы получили право оповещать граждан о мобилизации и собственно призывать:
- на военную службу по призыву лиц офицерского состава;
- на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (зачисленных в военный оперативный резерв);
- на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (зачисленных в военный оперативный резерв).
Заметим, что указанные выше полномочия ТЦК не распространяются на военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки.
То есть военнообязанного смогут мобилизовать, независимо от того, в каком ТЦК он стоит на учете.
Кроме того, правительство сняло с территориальных центров комплектования и социальной поддержки задачи по подготовке и ведению территориальной обороны.
Напомним, 10 апреля стало известно, что в РФ будут присылать повестки на телефон. По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, у военнообязанных будет две недели, чтобы явиться добровольно в военкомат, после чего будет введен запрет на выезд за границу и другие ограничения.
Мы также информировали о том, что 9 марта представитель Харьковского ТЦК Владимир Арап заявил о начале раздачи повесток в приложении "Дія". По его словам, правительство привязало к мобильному приложению электронную систему "Оберіг", куда вносят данные о военнообязанных гражданах в возрасте от 18 до 60 лет.