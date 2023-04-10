Кабмін розширив повноваження ТЦК: що тепер можуть військкоми

ТЦК отримали право розсилати повістки, незалежно від місця перебування військовозобов'язаних. Крім того, Кабмін зняв з військкоматів завдання з підготовки та ведення територіальної оборони.

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Територіальні центри комплектації (військкомати) можуть надсилати повістки військовозобов'язаним, незалежно від місця перебування на військовому обліку. Відповідними повноваженнями ТЦК наділив Кабінет Міністрів України своєю постановою від 7 квітня.

Уряд вніс зміни, згідно з якими військкомати отримали право сповіщати громадян про мобілізацію та власне призивати:

на військову службу по призову осіб офіцерського складу;

на військову службу по призову осіб з-поміж резервістів у особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);

на військову службу по призову осіб з-поміж резервістів у особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву).

Зауважимо, що зазначені вище повноваження ТЦК не поширюються на військовозобов'язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Тобто військовозобов'язані зможуть мобілізувати, незалежно від того, в якому ТЦК він стоїть на обліку.

Крім того, уряд зняв з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки завдання щодо підготовки та ведення територіальної оборони.

Нагадаємо, 10 квітня стало відомо, що в РФ надсилатимуть повістки на телефон. За словами голови комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова, у військовозобов'язаних буде два тижні, щоб з'явитися добровільно до військкомату, після чого буде запроваджено заборону на виїзд за кордон та інші обмеження.

Ми також інформували про те, що 9 березня представник Харківського ТЦК Володимир Арап заявив про початок роздачі повісток у додатку "Дія". За його словами, уряд прив'язав до мобільного додатка електронну систему "Оберіг", куди вносять дані про військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років.