У ЗСУ анонсували видачу повісток через "Дію", у Мінцифри заперечують: що відомо

Представник Харківського ТЦК Володимир Арап заявив, що електронну систему "Оберіг" підв'язали до мобільного додатка "Дія", завдяки чому українці зможуть отримувати електронні повістки.

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Військовий комісар Харківського об'єднаного комплектування полковник Володимир Арап розповів, що все йде до того, що українці отримуватимуть повістки через "Дію". Про це він сказав під час брифінгу 9 березня.

За його словами, електронний реєстр військовозобов'язаних працював ще до початку повномасштабної війни. В Україні створили систему "Оберіг", куди вносять дані всіх військовозобов'язаних призовників від 18 до 60 років.

Він зазначив, що робота системи припинилася в деяких регіонах, де велися активні бойові дії, але зараз відновлюється. А незабаром українці можуть почати отримувати повістки через "Дію", адже списки військовозобов'язаних підв'язали до мобільного застосунку.

"Незабаром усі наші військовозобов'язані будуть у цьому реєстрі, його підв'яжуть до "Дії". Люди зможуть навіть отримувати повістки через "Дію", і виклики в РТЦК здійснюватимуться вже в електронному вигляді. До цього все йде", — сказав він, не уточнивши терміни нововведень.

Позиція Мінцифри

13 березня в Міністерстві цифрової трансформації спростували заяву Володимира Арапа. У відомстві уточнили, що система "Оберіг" не має до них стосунку та курирується з боку Міноборони. Тому повістки через "Дію" не передбачаються.

"У "Дії" повісток не буде. Щодо військового обліку — дані про військовозобов'язаних перебувають у реєстрі "Оберіг", який належить Міноборони. До "Дії" цей реєстр не має жодного стосунку, тому що "Дія" — це не реєстр", — сказав керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік журналістам NV.

Крім того, голова Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що послуга з видачі повісток може вдарити по репутації бренду "Дії", яку Мінцифри хоче зробити "найкращим сервісом для світу".

Нагадаємо, 13 березня український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що отримати виклик до ТЦК українці можуть як на роботі, так і на вулиці, проте варто уважно ознайомитися з документами уповноваженої особи.