Де і як можуть вручити повістку в Україні: омбудсмен роз'яснив нюанси процесу

Отримати виклик у ТЦК українці можуть як на роботі, так і на вулиці, проте варто уважно ознайомитись із документами уповноваженої особи.

Related video

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram пояснив українцям, хто і за яких обставин має право вручати повістки під час воєнного стану.

У публікації омбудсмена зазначено, що видача повісток в Україні має відбуватися відповідно до законодавства, проводитися з дотриманням прав та свобод громадян та забезпечувати їх захист від незаконного втручання у особисте життя та недоторканність.

Видача повісток в Україні – хто має право вручити виклик до ТЦК

Вручення повісток в Україні можуть проводити уповноважені особи: представники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, організацій, навчальних закладів (незалежно від підпорядкування та форми власності), посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки та управителі багатоквартирних будинків.

Процес видачі повісток в Україні на вулиці та у громадських місцях ніяк не регламентовано законодавством. Тому місцем вручення може бути кафе, вулиця, громадський транспорт чи установа, блокпост чи вулиця.

Омбудсмен наголосив, що українці мають право уважно вивчити документи посадової особи, яка видає повістку. Перед тим, як прийняти виклик до ТЦК, Лубінець радить не соромитися і обов'язково вивчити посвідчення людини, яка видає документи, сам документ і звірити коректність його заповнення.

Нагадаємо, на початку лютого Фокус писав про види покарання, передбачені законами у разі неявки до військкомату на порядку денному.

Також у лютому стало відомо, що законодавство України дає броню лише чотирьом категоріям воєннозобов'язаних.