Неявка до військкомату за повісткою: яке покарання передбачено законом

Закон передбачає адміністративне покарання для військовозобов'язаних, яким вручили повістки для прибуття у військкомат, але які не з'явилися за нею. Втім, у деяких випадках покарання може бути серйознішим.

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Вручення повістки не завжди означає мобілізацію військовозобов'язаного, оскільки закон передбачає кілька видів повісток, і якщо у документі зазначено з'явитися у військкомат, це не завжди означає відправку одержувача повістки військову службу. Про це повідомляє Фокус у статті "Доброго дня, вам повістка. Найважливіше про мобілізацію в Україні у 2023 році".

"Законодавством передбачено вручення повісток не лише для безпосередньо мобілізації, а й, наприклад, для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії для визначення стану придатності для військової служби. Тому вручення повістки не означає однозначного спрямування у ЗСУ для несення військової служби", — зазначив Олександр Камша, адвокат, арбітражний керівник юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

Як зазначила юристка АО "ЕКСПАТПРО" Інна Токарчук, існують різні види повісток: про уточнення облікових даних, проходження медкомісії, про призов на строкову військову службу (зараз не видаються у зв'язку із загальною мобілізацією) та мобілізаційні розпорядження.

"Якщо вам вручили повістку, це не означає, що вас мобілізують. Зокрема, повістка про уточнення облікових даних вручається тільки для постановки на облік та актуалізації даних про особу. А мобілізаційне розпорядження вручають особі після проходження медкомісії, якщо її вважали за придатну до служби. Коли людина отримує цей вид повістки, тоді вона зобов'язана з'явитися у вказаний призовний пункт для відправки на службу", — зазначила Інна Токарчук.

Якщо одержувач повістки не з'явився до військкомату (територіального центру комплектування) для уточнення даних, то закон передбачає для такої особи адміністративну відповідальність у вигляді штрафу.

"Неявку намагатимуться кваліфікувати як адміністративне правопорушення. Як передбачено частиною 2 статті 2101 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію скоєно в особливий період — тягне за собою накладення штрафу на громадян від двохсот (3400,00 грн) до трьохсот (5100,00 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", — каже адвокат, арбітражний керівник ЮФ "Ілляшев та Партнери" Олександр Камша.

Втім, обвинувачам особи в навмисній неявці за повісткою ще доведеться довести, що той не з'явився у військкомат спеціально (навмисне). "Через принцип презумпції невинності, що підлягає застосуванню у справах про адміністративні правопорушення, всі сумніви в події порушення та винності особи, яка притягується до відповідальності, тлумачаться на її користь. Недоведені події та вина особи мають бути прирівняні до доведеної невинності цієї особи", — зазначив Олександр Камша.

Хоча закон передбачає не лише штрафи у разі неявки — якщо після медкомісії військовозобов'язаний не з'явився за мобілізаційним розпорядженням, то може бути кримінальна відповідальність.

"Ці дії можуть кваліфікуватися як ухилення від призову на військову службу. Відповідно до Кримінального кодексу, цей злочин за який передбачено кримінальну відповідальність, а саме — позбавлення волі від 3 до 5 років", — повідомила Інна Токарчук.

Раніше Фокус писав, що в Україні повноваження на вручення повісток мають співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦКтСП), керівники підприємств, де працює військовозобов'язаний, представники органів місцевого самоврядування.

Як повідомляв Фокус, за даними юристів, сьогодні у зв'язку з неявками за повістками найпоширеніша ст. 336 КК України — кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (карається позбавленням волі терміном від трьох до п'яти років).