Не лише від військкомату: хто має право вручати повістки військовозобов'язаним

Юристи зазначають, що законодавство України регулює питання процедури вручення повістки військовозобов'язаним громадянам. Фокус з'ясував, хто має право вручати виписану у військкоматі повістку.

Related video

В Україні повноваження на вручення повісток мають співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦКтСП), керівники підприємств, де працює військовозобов'язаний, представники органів місцевого самоврядування. Про це пише Фокус у статті "Доброго дня, вам повістка. Найважливіше про мобілізацію в Україні у 2023 році".

"Законодавством чітко не перераховані місця та обставини вручення повісток. Проте слід завжди пам'ятати, що повістка – це обов'язково письмовий документ, який повинен мати підпис та печатку посадової особи, відповідальної за оформлення конкретної повістки. Отже, повістки не можуть бути надіслані на електронну пошту, месенджери на телефоні тощо. Повістка може бути вручена тільки особисто і не може бути передана військовозобов'язаному через родичів/сусідів/колег/малознайомих осіб ", — повідомив адвокат, арбітражний керуючий ЮФ "Ілляшев і Партнери" Олександр Камша.

[ + – ] Представники Нацполіції не уповноважені вручати військовозобов'язаним повістки Фото: РБК-Украина

Опитані Фокусом юристи кажуть, що вручення повісток на вулиці, громадському транспорті чи автомобілі, на якому військовозобов'язаний проїжджає блокпост, не суперечить законодавству. А ось передавати повістку через батьків, дружину чи знайомих військовозобов'язаного не можна. Крім військкомів, керівників організації чи підприємства, де працює військовозобов'язаний, вручати повістки також уповноважені представники навчальних закладів, де проходить навчання військовозобов'язаний, а також голови об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Як повідомила Ірина Усиченко, адвокат АТ "Місечко та Партнери", вручення повісток роботодавцем і близьким родичам призовника не вважається врученням такої повістки особі, на яку складено повістку. "Але військкомати можуть зобов'язати роботодавців вручити повістки своїм працівникам. Таке правило стосується як роботодавців, які є державними органами, так і роботодавців, які є звичайними підприємцями", — каже Ірина Усиченко.

Не можуть вручати повістки військовослужбовці та співробітники Національної поліції України. "Представники поліції, Збройних сил України, територіальної оборони не мають права виписувати повістки, а лише можуть супроводжувати уповноважених осіб під час вручення вже складених військкоматом повісток", — зазначила Ірина Усиченко.

Нагадаємо, Верховна Рада 7 лютого продовжила військовий стан в Україні та загальну мобілізацію з 19 лютого ще на 90 діб. Раніше Фокус писав, що, за словами юриста Валерія Єфремова, у 2023 році під час воєнного стану цілком законно вручати повістки на вулиці, станції метро чи на виробництві.