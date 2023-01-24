Мобілізація в Україні — 2023: адвокат пояснив, хто і де має право вручати повістки
За словами юриста Валерія Єфремова, у 2023 році під час воєнного стану цілком законно вручати повістки на вулиці, станції метро або навіть на виробництві.
За словами адвоката Валерія Єфремова, правила вручення повістки у військкомат передбачають, що це може зробити обмежене коло людей. Тому інформація про роздавання таких документів у громадських місцях більше схожа на ІПСО. Про це він написав у своїй статті на УНІАН.
"У зв'язку зі зміною у підходах до військового обліку, повістки не за місцем проживання (прописки) тепер є законними", — сказав адвокат.
Правила вручення повістки у військкомат
За словами юриста, правила вручення повістки передбачають, що її можуть видати:
- на вулиці;
- в метро;
- в торговому центрі;
- на блокпості;
- на робочому місці;
- за місцем проживання.
Усе через те, що українським законодавством не визначено порядок і місця, в яких можна чи не можна вручати повістку. Тому під час мобілізації в 2023 році вручати повістки на вулиці законно, пояснив юрист.
Однак є одна обов'язкова умова: повістку повинні вручити людині особисто в руки і вона має розписатися за її отримання. Тому бланки, які просто залишили у дверях квартири або опустили в поштову скриньку, вважаються врученими неналежним способом.
Правила вручення повістки: хто має на це право
Валерій Єфремов нагадав, що правила вручення повістки передбачають, що їх мають право видавати обмежена кількість осіб. Це:
- безпосередньо посадові особи Територіального центру комплектації та соціальної допомоги;
- представники органу місцевого самоврядування;
- керівник чи уповноважена особа на підприємстві, в установі, організації, де працює військовозобов'язаний;
- уповноважені особи у навчальному закладі, де військовозобов'язаний навчається;
- співробітники керівників багатоквартирних будинків.
Нагадаємо, мобілізація в Україні не припинялася, тому чоловікам вирішили нагадати, що за ігнорування врученої повістки можна одержати від трьох до п'яти років позбавлення волі.
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