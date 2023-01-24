Мобілізація в Україні — 2023: адвокат пояснив, хто і де має право вручати повістки

За словами юриста Валерія Єфремова, у 2023 році під час воєнного стану цілком законно вручати повістки на вулиці, станції метро або навіть на виробництві.

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За словами адвоката Валерія Єфремова, правила вручення повістки у військкомат передбачають, що це може зробити обмежене коло людей. Тому інформація про роздавання таких документів у громадських місцях більше схожа на ІПСО. Про це він написав у своїй статті на УНІАН.

"У зв'язку зі зміною у підходах до військового обліку, повістки не за місцем проживання (прописки) тепер є законними", — сказав адвокат.

Правила вручення повістки у військкомат

За словами юриста, правила вручення повістки передбачають, що її можуть видати:

на вулиці;

в метро;

в торговому центрі;

на блокпості;

на робочому місці;

за місцем проживання.

Усе через те, що українським законодавством не визначено порядок і місця, в яких можна чи не можна вручати повістку. Тому під час мобілізації в 2023 році вручати повістки на вулиці законно, пояснив юрист.

Однак є одна обов'язкова умова: повістку повинні вручити людині особисто в руки і вона має розписатися за її отримання. Тому бланки, які просто залишили у дверях квартири або опустили в поштову скриньку, вважаються врученими неналежним способом.

Правила вручення повістки: хто має на це право

Валерій Єфремов нагадав, що правила вручення повістки передбачають, що їх мають право видавати обмежена кількість осіб. Це:

безпосередньо посадові особи Територіального центру комплектації та соціальної допомоги;

представники органу місцевого самоврядування;

керівник чи уповноважена особа на підприємстві, в установі, організації, де працює військовозобов'язаний;

уповноважені особи у навчальному закладі, де військовозобов'язаний навчається;

співробітники керівників багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, мобілізація в Україні не припинялася, тому чоловікам вирішили нагадати, що за ігнорування врученої повістки можна одержати від трьох до п'яти років позбавлення волі.

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