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Военный Фокус Российско-украинская война

Мобилизация в Украине - 2023: адвокат объяснил, кто и где имеет право вручать повестки

повестка, мобилизация в украине, мобилизация 2023
Вручить повестку украинцам могут где угодно, но при одном условии: человек должен лично расписаться за ее получение

По словам юриста Валерия Ефремова, в 2023 году во время военного положения совершенно законно вручать повестки на улице, станции метро или даже на производстве.

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По словам адвоката Валерия Ефремова, правила вручения повестки в военкомат предусматривают, что это может сделать ограниченный круг людей. Поэтому информация о раздаче подобных документов в общественных местах больше похожа на ИПСО. Об этом он написал в своей статье на "УНИАН".

"В связи с изменением в подходах к воинскому учету, повестки не по месту жительства (прописки) теперь являются законными", — сказал адвокат.

Правила вручения повестки в военкомат

По словам юриста, правила вручения повестки предусматривают, что ее могут выдать:

  • на улице;
  • в метро;
  • в торговом центре;
  • на блокпосте;
  • на рабочем месте;
  • по месту жительства.

Все из-за того, что украинским законодательством не определены порядок и места, в которых можно или нельзя вручать повестку. Поэтому во время мобилизации в 2023 году вручать повестки на улице законно, объяснил юрист.

Однако есть одно обязательно условие: повестку должны вручить человеку лично в руки и он должен расписаться за ее получение. Поэтому бланки, которые просто оставили в дверях квартиры или опустили в почтовый ящик считаются врученными не надлежавшим образом.

Правила вручения повестки: кто имеет на это право

Валерий Ефремов напомнил, что правила вручения повестки предусматривают, что их имеют право выдавать ограниченное число лиц. Это:

  • непосредственно должностные лица Территориального центра комплектации и социальной помощи;
  • представители органа местного самоуправления;
  • руководитель или уполномоченное лицо на предприятии, в учреждении, организации, где работает военнообязанный;
  • уполномоченные лица в учебном заведении, где военнообязанный учится;
  • сотрудники управляющих многоквартирных домов.

Напомним, мобилизация в Украине не прекращалась, поэтому мужчинам решили напомнить, что за игнорирование врученной повестки можно получит от трех до пяти лет лишения свободы.

Фокус также писал, что военный эксперт рассказал, кого набирают в пехоту в 2023 году. Как рассказал Олег Жданов, главными критерием отбора в штурмовые войска является физическое здоровье и устойчивая психика. Все остальные навыки бойцы получают в ходе тренингов.