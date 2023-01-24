Мобилизация в Украине - 2023: адвокат объяснил, кто и где имеет право вручать повестки

По словам юриста Валерия Ефремова, в 2023 году во время военного положения совершенно законно вручать повестки на улице, станции метро или даже на производстве.

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По словам адвоката Валерия Ефремова, правила вручения повестки в военкомат предусматривают, что это может сделать ограниченный круг людей. Поэтому информация о раздаче подобных документов в общественных местах больше похожа на ИПСО. Об этом он написал в своей статье на "УНИАН".

"В связи с изменением в подходах к воинскому учету, повестки не по месту жительства (прописки) теперь являются законными", — сказал адвокат.

Правила вручения повестки в военкомат

По словам юриста, правила вручения повестки предусматривают, что ее могут выдать:

на улице;

в метро;

в торговом центре;

на блокпосте;

на рабочем месте;

по месту жительства.

Все из-за того, что украинским законодательством не определены порядок и места, в которых можно или нельзя вручать повестку. Поэтому во время мобилизации в 2023 году вручать повестки на улице законно, объяснил юрист.

Однако есть одно обязательно условие: повестку должны вручить человеку лично в руки и он должен расписаться за ее получение. Поэтому бланки, которые просто оставили в дверях квартиры или опустили в почтовый ящик считаются врученными не надлежавшим образом.

Правила вручения повестки: кто имеет на это право

Валерий Ефремов напомнил, что правила вручения повестки предусматривают, что их имеют право выдавать ограниченное число лиц. Это:

непосредственно должностные лица Территориального центра комплектации и социальной помощи;

представители органа местного самоуправления;

руководитель или уполномоченное лицо на предприятии, в учреждении, организации, где работает военнообязанный;

уполномоченные лица в учебном заведении, где военнообязанный учится;

сотрудники управляющих многоквартирных домов.

Напомним, мобилизация в Украине не прекращалась, поэтому мужчинам решили напомнить, что за игнорирование врученной повестки можно получит от трех до пяти лет лишения свободы.

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