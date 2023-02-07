Не только от военкомата: кто точно имеет право вручать повестки военнообязанным

Юристы отмечают, что законодательство Украины регулирует вопрос процедуры вручения повестки военнообязанным гражданам. Фокус выяснил, кто имеет право вручать выписанную в военкомате повестку.

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В Украине полномочия на вручение повесток есть у сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦКтСП), руководителей предприятий, где работает военнообязанный, представителей органов местного самоуправления. Об этом пишет Фокус в статье "Добрый день, вам повестка. Самое важное о мобилизации в Украине в 2023 году".

"Законодательством четко не перечислены места и обстоятельства вручения повесток. Однако следует всегда помнить, что повестка – это обязательно письменный документ, который должен иметь подпись и печать должностного лица, ответственного за оформление конкретной повестки. Следовательно, повестки не могут быть направлены на электронную почту, мессенджеры на телефоне и т.п. Повестка может быть вручена только лично и не может быть передана военнообязанному через родственников/ соседей/ коллег/ малознакомых лиц", — сообщил адвокат, арбитражный управляющий ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Александр Камша.

[ + – ] Представители Нацполиции не уполномочены вручать военнообязанным повестки Фото: РБК-Украина

Опрошенные Фокусом юристы говорят, что вручение повесток на улице, в общественном транспорте или в автомобиле, на котором военнообязанный проезжает блокпост, не противоречит законодательству. А вот передавать повестку через родителей, жену или знакомых военнообязанного нельзя. Кроме военкомов, руководителей организации или предприятия, где работает военнообязанный, вручать повестки также уполномочены представители учебных заведений, где проходит обучение военнообязанный, а также главы объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСББ).

Как сообщила Ирина Усиченко, адвокат АО "Мисечко и Партнеры", вручение повесток работодателем и близким родственникам призывника не считается вручением такой повестки лицу, на которое составлена повестка. "Но военкоматы могут обязать работодателей вручить повестки своим работникам. Такое правило касается как работодателей, являющихся государственными органами, так и работодателей, являющихся обычными предпринимателями", — говорит Ирина Усиченко.

Не могут вручать повестки военнослужащие и сотрудники Национальной полиции Украины. "Представители полиции, Вооруженных сил Украины, территориальной обороны не имеют права выписывать повестки, а лишь могут сопровождать уполномоченных лиц при вручении уже составленных военкоматом повесток", — отметила Ирина Усиченко.

Напомним, Верховная Рада 7 февраля продлила военное положение в Украине и всеобщую мобилизацию с 19 февраля еще на 90 суток. Ранее Фокус писал, что, по словам юриста Валерия Ефремова, в 2023 году во время военного положения совершенно законно вручать повестки на улице, станции метро или на производстве.