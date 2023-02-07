В Украине парламент собирается продлить военное положение, утвержденное указами президента. Также с продлением военного положения будет продлен срок общей мобилизации. Что это значит для военнообязанных украинцев, кто и где имеет право вручать повестки и какие категории граждан могут получить отсрочку.

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Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке 6 февраля одобрил законы №8419/8420 об Указах Президента о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что парламент вскоре должен проголосовать за продление военного положения и мобилизации в Украине, а срок, скорее всего, составит 90 дней.

Вручить лично. Как и где могут вручать повестки военнообязанным в Украине

По словам юриста АО "ЭКСПАТПРО" Инны Токарчук, основным нормативно-правовым актом проведения мобилизационной подготовки и мобилизации является Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Начало проведения всеобщей мобилизации в связи с военной агрессией Российской Федерации связано с Указом Президента Украины от 24.02.2022 г. "Об общей мобилизации". Представители территориальных центров комплектования также должны руководствоваться Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", Положением о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, Порядком организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", — перечислила законодательную базу мобилизационных процедур в Украине Инна Токарчук.

В Украине нет четкого нормативно-правового акта, который бы перечислял места, где именно может вручаться повестка. Поэтому юристы отмечают, что вручение повесток на улице, в общественном транспорте или в автомобиле, на котором военнообязанный проезжает блокпост, не противоречит законодательству. В последние несколько недель в Киевской области, например, активно вручают повестки именно на блокпостах. Также, согласно сообщениям нескольких собеседников Фокуса, повестки приносят сотрудники военкоматов (территориальных центров комплектования) домой к военнообязанным. Некоторым вручают лично, а некоторым передают через родственников. Но юристы отмечают, что правильно вручать лично, а передача через третьих лиц возможна, но лишь в случае, когда повестку передает руководитель предприятия, где официально трудится военнообязанный, или сотрудники местных администраций (например, сельсовета).

В законе не сказано, где именно могут вручать повестки, основное правило — повестку вручают военнообязанному лично

"Законодательством четко не перечислены места и обстоятельства вручения повесток. Однако следует всегда помнить, что повестка – это обязательно письменный документ, который должен иметь подпись и печать должностного лица, ответственного за оформление конкретной повестки. Следовательно, повестки не могут быть направлены на электронную почту, мессенджеры на телефоне и т.п. Повестка может быть вручена только лично и не может быть передана военнообязанному через родственников/ соседей/ коллег/ малознакомых лиц. Полномочия на вручение повесток имеют сотрудники ТЦКтСП, руководитель предприятия, где трудоустроен военнообязанный, представители органов местного самоуправления", — объяснил адвокат, арбитражный управляющий юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Александр Камша.

[ + – ] Вручение повестки на блокпосту не противоречит законам, но представители ТрО и ЗСУ не могут вручать повестки Фото: УНИАН

Юристы отмечают, что вручать повестки также уполномочены представители учебных заведений, главы объединений многоквартирных домов (ОСББ).

Ирина Усиченко, адвокат АО "Мисечко и Партнеры", подчеркнула: вручение повесток работодателем и близким родственникам призывника не считается вручением такой повестки лицу, на которое составлена повестка. "Однако военкоматы могут обязать работодателей вручить повестки своим работникам. Такое правило касается как работодателей, являющихся государственными органами, так и работодателей, являющихся обычными предпринимателями", — говорит Ирина Усиченко.

Если повестку поручают передать руководителем предприятия, то он обязан вручить повестку, если есть такое распоряжение районного (городского) ТЦК.

[ + – ] Передать повестку военнообязанному сотруднику может руководитель предприятия, если он получил на это распоряжение от территориального центра комплектования Фото: УНИАН

"За нарушение этого порядка во время военного положения руководитель предприятия может быть привлечен к административной ответственности, что предусматривает уплату штрафа в размере от 5100 до 8500 грн.", — отметила Инна Токарчук. По ее словам , порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов определяет четкий алгоритм действий руководителей предприятий в таком случае.

Порядок действий при вручении повестки на рабочем месте

руководитель предприятия обязан выдать приказ (распоряжение) об извещении призывников, военнообязанных и резервистов, довести его до сведения таких лиц под личную подпись в части, касающейся их прибытия в соответствующий районный (городской) ТЦК в определенные им сроки, и прислать копию приказа (распоряжение) в 3-дневный срок в соответствующий районный (городской) ТЦК; вручить призывникам, военнообязанным и резервистам повестки о явке по вызову в районный (городской) ТЦК; письменно сообщить с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) соответствующим районным (городским) ТЦК о лицах из числа призывников, военнообязанных и резервистов, временно нетрудоспособных, находящихся в отпуске или в командировке; обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующий районный (городской) ТЦК.

Инна Токарчук напоминает: повестка должна быть вручена только лично получателю и под его подпись.

Предъявите документы. Можно ли отказаться от получения повестки

Получатель повестки имеет право отказаться от нее. В частности, если передача повестки проводится лицом, у которого на это нет законных оснований. "Представители полиции, Вооруженных сил Украины, территориальной обороны не имеют права выписывать повестки, а лишь могут сопровождать уполномоченных лиц при вручении уже составленных военкоматом повесток. Поэтому если повестку вручает лицо, не уполномоченное это делать, отказаться от его получения военнообязанный имеет полное право", — объяснила Ирина Усиченко.

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Отказаться от повестки можно и если документ составлен с ошибкой – неверно указаны данные имени, фамилии, отчества, года рождения, адреса, места работы, или если составление повестки происходит в момент ее вручения путем записи в чистый бланк документа данных личности, даже если такой бланк уже имеет печать и подпись руководителя военкомата.

[ + – ] Представитель ТЦК или другое уполномоченное лицо вправе отдавать повестку, но не заполнять пустой бланк в присутствии военнообязанного лица Фото: Facebook

"Обратите внимание, что заполнение повестки на месте, при лице, которому вручают повестку, неправомерно. Повестка должна быть заполнена и подписана уполномоченным лицом в соответствующих ТЦК заранее. То есть, в любом месте вам могут ее только вручить, а не выписывать. Поэтому если повестка была заполнена при вас, это также является основанием отказа от получения повестки", — отметила Инна Токарчук.

Если в повестке есть ошибка в имени, фамилии, адресе, то от нее можно отказаться, о чем должен быть составлен акт

Если получатель отказывается от повестки, то представителями военкомата в присутствии свидетелей может быть составлен акт отказа. "Подписывать такой акт лицо, которое отказывается от получения повестки, не обязано, однако если повестка действительно вручалась с указанными выше нарушениями, следует все же указать конкретную причину отказа и подписать акт, чтобы в будущем такой акт был надлежащим доказательством наличия оснований для отказа от получения повестки в случае судебного разбирательства или наложения административного взыскания", — советует Ирина Усиченко.

Разные повестки. По какой повестке военнообязанные уходят на службу

Вручение повестки не всегда означает мобилизацию военнообязанного. "Законодательством предусмотрено вручение повесток не только для непосредственно мобилизации, но и, например, для сверки военно-учетных документов и прохождения военно-врачебной комиссии для определения состояния пригодности для военной службы. Поэтому вручение повестки не означает однозначное направление в ВСУ для несения военной службы", — отметил Александр Камша.

[ + – ] После медкомиссии военнообязанного могут признать годным для военной службы и вручить ему мобилизационное предписание Фото: УНИАН

По словам Ирины Усиченко, сегодня военкоматы составляют повестки четырех видов:

с требованием прибыть в военкомат для предоставления и уточнения информации;

с требованием о прохождении медицинской комиссии;

о призыве на срочную военную службу;

мобилизационное предписание.

"Последний вид повестки вручается призывникам, прошедшим медицинскую комиссию и признанных пригодными для несения военной службы", — говорит Ирина Усиченко. После получения мобилизационного предписания военнообязанный должен явиться в указанный призывной пункт для отправки на службу.

[ + – ] Полиция не имеет полномочий вручать повестки, представители полиции могут лишь сопровождать работников военкоматов Фото: УНИАН

Если получивший повестку проигнорировал ее и не явился в территориальный центр комплектования для уточнения учетных данных, то ему может быть выписан штраф.

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"Подобные действия/бездействие, скорее всего, будут пытаться квалифицировать как административное правонарушение. Как предусмотрено частью 2 статьи 2101 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации совершено в особый период — влечет наложение штрафа на граждан от двухсот (3400,00 грн.) до трехсот (5100,00 грн.) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан", — объяснил Александр Камша.

Неявка по повестке в военкомат влечет за собой штраф в размере от 3400 до 5100 гривен

Более строгое наказание предусмотрено, если военнообязанный прошел медкомиссию, был признан годным к военной службе и получил мобилизационную повестку, но не явился в указанный в ней пункт.

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"Действия могут квалифицироваться как уклонение от призыва на военную службу. Это преступление в соответствии с Уголовным кодексом, за который предусмотрена уголовная ответственность, а именно – лишение свободы от 3 до 5 лет", — сообщила Инна Токарчук.

Армия – не для всех. Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Законодательство Украины указывает на несколько категорий военнообязанных граждан, которые имеют право на отсрочку от мобилизации. В частности, этому посвящена статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Отсрочка от мобилизации на шесть месяцев предоставляется тем, кто забронирован за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями, о чем недавно писал Фокус. Студенты и аспиранты, которые проходят обучение на дневной или дуальной форме, также могут получить отсрочку. Законом предусмотрена и отсрочка от мобилизации для научных работников и преподавателей заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, заведений профессионального (профессионально-технического) образования, общего среднего образования, при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

[ + – ] Студенты, которые проходят обучение "на стационаре", имеют право на отсрочку от мобилизации Фото: Pexels

Также на полугодовую отсрочку (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии) могут рассчитывать признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья. Женщины и мужчины, которые содержат трое и более детей, матери и отцы-одиночки, а также воспитывающие детей-сирот в возрасте до 18 лет — также в списке тех, кому предоставляется отсрочка от мобилизации. Как и родители, опекуны, попечители детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Кроме того, отсрочку предоставят военнообязанным мужчинам и женщинам, которые воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием (онкология, церебральный паралич, др.), или если на содержании находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы.

Полный перечень категорий, которые имеют право на отсрочку, — в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

[ + – ] На военную службу ТЦК обязаны отправлять тех, кто признан годными для несения службы, и кто не имеет права на получение отсрочки от мобилизации Фото: УНИАН

"Лицо, получившее повестку, должно явиться в центр комплектования вместе с паспортом, идентификационным кодом, военным билетом и приписным свидетельством. Если лицо, вызванное для предоставления и уточнения данных о себе, является инвалидом или имеет определенные недостатки здоровья, является членом семьи погибшего военнослужащего, имеет детей или является опекуном и попечителем, необходимо предъявить документы, подтверждающие такие данные. Поскольку такие документы могут свидетельствовать о праве такого лица на получение отсрочки от мобилизации", — отмечает Ирина Усиченко.

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Вообще не для всех категорий в нормативно-правовых актах и в законах Украины есть понятный список документов, которые подтвердят право определенного лица на отсрочку, поэтому юристы рекомендуют военнообязанным собрать все возможные документы, подтверждающие право на отсрочку, и подать в соответствующий территориальный центр комплектования.