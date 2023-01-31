Бронирование военнообязанных в Украине: в Кабмине назвали новые критерии

Согласно решению властей, бронированию подлежат 50% от количества военнообязанных сотрудников в том или ином органе власти, учреждении или предприятии. Однако для некоторых предприятий сделано исключение.

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Кабинет Министров Украины принял новый порядок бронирования военнообязанных, а также определил критерии, по которым предприятия, учреждения и организации могут считаться критически важными для работы экономики. Об этом сообщается на официальном сайте КМУ.

В публикации говорится, что новые правила направлены на выполнение двух ключевых задач для нашей страны. Речь идет об усилении Вооруженных сил Украины и обеспечении стабильной работы экономики.

Кто может рассчитывать на бронь

Представители недефицитных военных специальностей могут рассчитывать на бронь по месту работы в том случае, если речь идет о предприятии, критически важном для экономики и обеспечения жизнедеятельности граждан.

Согласно решению Кабинета министров, бронирование распространяется на руководителей и заместителей, а также на 50% от количества работающих военнообязанных работников:

предприятий, учреждений и организаций, которым установлены мобилизационные задачи, в случае, когда это необходимо для выполнения мобилизационных задач;

предприятий, учреждений и организаций, производящих продукцию или обеспечивающих выполнения работ и услуг для потребностей ВСУ, других военных формирований;

предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

При наличии обоснованной потребности, то или иное предприятие может забронировать более половины своих военнообязанных сотрудников.

Ограничения по бронированию военнообязанных не касаются предприятий топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждает Минэнерго. Бронированию также подлежат служащие на политических должностях в госорганах, госслужащие категории А и Б, руководители госорганов, органов государсвенного управления и их заместители.

Ранее предоставленные военнообязанным отсрочки действуют до истечения срока, на который они предоставлены.

Какие предприятия считаются критически важными

Кабмин определил семь критериев, согласно которым предприятие может быть признано критически важным:

общая сумма сборов, платежей в государственный и местные бюджеты (кроме таможенных) превышает 1,5 млн евро;

сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и ссуд) превышает 32 млн евро;

стратегическое значение для экономики и безопасности страны, согласно постановлению Правительства № 83 от 4.03 2015 г. № 83;

важная роль предприятия для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориального общества (определяется центральными органами власти или ОВА);

отсутствие долгов по уплате ЕСВ;

средняя заработная плата застрахованных сотрудников за последний календарный квартал – не менее средней заработной платы по региону за отчетный период;

предприятие является резидентом Действия Сити.

Основанием для решения о признании предприятия критически важным является соответствие двум критериям для предприятий:

топливно-энергетической отрасли;

здравоохранения, образования и науки, физической культуры и спорта, социальной защиты и принадлежащих к государственной или коммунальной форме собственности с включением в Реестр неприбыльных учреждений и организаций либо содержащихся за счет средств государственного или местного бюджета, либо предоставляющие населению бесплатные услуги по обеспечению жизнедеятельности на постоянной основе;

линейных аудиовизуальных медиа (эфирное наземное многоканальное (цифровое) телевизионное вещание с информационным и/или информационно-аналитическим контентом);

государственных и коммунальных учреждений культуры.

К критически важным предприятиям относятся также учреждения ООН, иностранные дипломатические учреждения в Украине, представительства донорских учреждений, исполнители проектов международной технической помощи, представительства международных организаций, международных и украинских неправительственных организаций, которые реализуют важные гуманитарные проекты за средства международных партнеров. Для указанных организаций нет ограничений в количестве забронированных сотрудников.

Подтверждение статуса критически важного должно проводится предприятием раз в год.

Напомним, что 30 января в штабе командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины сообщили, что выданная военнообязанному гражданину повестка может быть аннулирована в случае, если человек, ее получивший, имеет основания для отсрочки или бронь.

Фокус также писал о том, что после принятия Кабмином новых правил постановки на воинский учет в Украине начали выдавать повестки нового образца.