Бронювання військовозобов'язаних в Україні: у Кабміні назвали нові критерії

Згідно з рішенням влади, бронюванню підлягають 50% від кількості військовозобов'язаних співробітників у тому чи іншому органі влади, установі чи підприємстві. Однак для деяких підприємств зроблено виняток.

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Кабінет Міністрів України ухвалив новий порядок бронювання військовозобов'язаних, а також визначив критерії, за якими підприємства, установи та організації можуть вважатися критично важливими для роботи економіки. Про це повідомляється на офіційному сайті КМУ.

У публікації йде мова про те, що нові правила спрямовані на виконання двох ключових завдань для нашої країни. Йдеться про посилення Збройних сил України та забезпечення стабільної роботи економіки.

Хто може розраховувати на бронь

Представники недефіцитних військових спеціальностей можуть розраховувати на бронювання за місцем роботи у тому випадку, якщо йдеться про підприємство, критично важливе для економіки та забезпечення життєдіяльності громадян.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, бронювання поширюється на керівників та заступників, а також на 50% від кількості працюючих військовозобов'язаних працівників:

підприємств, установ та організацій, яким встановлені мобілізаційні завдання, у разі коли це необхідно для виконання мобілізаційних завдань;

підприємств, установ та організацій, які виробляють продукцію або забезпечують виконання робіт та послуг для потреб ЗСУ, інших військових формувань;

підприємств, установ та організацій, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період.

За наявності обґрунтованої потреби те чи інше підприємство може забронювати більш ніж половину своїх військовозобов'язаних співробітників.

Обмеження щодо бронювання військовозобов'язаних не стосуються підприємств паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджує Міненерго. Бронюванню також підлягають службовці на політичних посадах у держорганах, держслужбовці категорії А та Б, керівники держорганів, органів державного управління та їх заступники.

Раніше надані військовозобов'язаними відстрочки діють до закінчення строку, на який вони надані.

Які підприємства вважаються критично важливими

Кабмін визначив сім критеріїв, згідно з якими підприємство може бути визнано критично важливим:

загальна сума зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів (крім митних) перевищує 1,5 млн євро;

сума надходжень в іноземній валюті (крім кредитів та позичок) перевищує 32 млн євро;

стратегічне значення для економіки та безпеки країни, згідно з постановою Уряду № 83 від 4.03 2015 р. № 83;

важлива роль підприємства для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіального суспільства (визначається центральними органами влади чи ОВА);

відсутність боргів зі сплати ЄСВ;

середня заробітна плата застрахованих працівників за останній календарний квартал – не менша за середню заробітну плату по регіону за звітний період;

підприємство є резидентом Дії Сіті.

Підставою для рішення про визнання підприємства критично важливою є відповідність двом критеріям для підприємств:

паливно-енергетичної галузі;

охорони здоров'я, освіти та науки, фізичної культури та спорту, соціального захисту та належать до державної або комунальної форми власності з включенням до Реєстру неприбуткових установ та організацій або які утримуються коштом державного чи місцевого бюджету, або надають населенню безкоштовні послуги із забезпечення життєдіяльності на постійній основі;

лінійних аудіовізуальних медіа (ефірне наземне багатоканальне (цифрове) телевізійне мовлення з інформаційним та/або інформаційно-аналітичним контентом);

державних та комунальних закладів культури.

До критично важливих підприємств належать також установи ООН, іноземні дипломатичні установи в Україні, представництва донорських установ, виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги, представництва міжнародних організацій, міжнародних та українських неурядових організацій, які реалізують важливі гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів. Для зазначених організацій немає обмежень у кількості заброньованих працівників.

Підтвердження статусу критично важливого має проводитися підприємством щорічно.

Нагадаємо, що 30 січня у штабі командування Сухопутних військ Збройних сил України повідомили, що видана військовозобов'язаному громадянину повістка може бути анульована у разі, якщо людина, яка її отримала, має підстави для відстрочення або бронь.

Фокус також писав про те, що після ухвалення Кабміном нових правил постановки на військовий облік в Україні почали видавати повістки нового зразка.