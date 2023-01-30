В двух случаях: в ВСУ рассказали, кому могут аннулировать повестки

Как сообщили в штабе командования Сухопутных войск, в некоторых случаях для аннулирования выданной повестки может понадобиться прийти с документами в Территориальный центр комплектования.

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Выданная военнообязанному повестка может быть аннулирована в случае, если человек, ее получивший, имеет основания для отсрочки или бронь. Об этом в комментарии Military Media Center в понедельник, 30 января, сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Роман Горбач.

По словам военного, случаи, когда повестку вручают человеку, имеющему бронь или отсрочку, действительно происходят. Чтобы этого избежать, военнообязанный, который имеет бронь или отсрочку от призыва в рамках мобилизации, должен носить все удостоверяющие это документы с собой и при их предъявлении вручения повестки не будет. Однако если это уже произошло, следует прибыть в военкомат.

"(В Территориальном центре комплектования и социальной поддержки) эта повестка будет аннулирована", — объяснил Горбач.

Согласно статье 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" бронированию подлежат военнообязанные работающие:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Критерии и порядок отнесения предприятий, учреждений и организации к критически важным для функционирования экономики определяется Кабинетом министров. Военнообязанные, указанные в части первой этой статьи, не подлежат принятию на службу в военном резерве.

Ранее адвокат объяснил, кто и где имеет право вручать повестки.

Также мы писали, какое наказание может грозить в случае неявки в военкомат по повестке.