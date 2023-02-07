В Україні парламент має намір продовжити воєнний стан, затверджений указами президента. Також із продовженням воєнного стану продовжать термін загальної мобілізації. Що це означає для військовозобов'язаних українців, хто та де має право вручати повістки та які категорії громадян можуть отримати відстрочку.

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Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки 6 лютого схвалив закони №8419/8420 про Укази Президента про продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що парламент незабаром має проголосувати за продовження воєнного стану та мобілізації в Україні, а термін, найімовірніше, складе 90 днів.

Вручити особисто. Як і де можуть вручати повістки військовозобов'язаним в Україні

За словами юристки АО "ЕКСПАТПРО" Інни Токарчук, основним нормативно-правовим актом проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації є Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Початок проведення загальної мобілізації у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації пов'язаний з Указом Президента України від 24.02.2022 р. "Про загальну мобілізацію". Представники територіальних центрів комплектування також повинні керуватися Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу", Положенням про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів", — перерахувала законодавчу базу мобілізаційних процедур в Україні Інна Токарчук.

В Україні немає чіткого нормативно-правового акта, який би перераховував місця, де саме можна вручати повістку. Тому юристи зазначають, що вручення повісток на вулиці, у громадському транспорті чи автомобілі, на якому військовозобов'язаний проїжджає блокпост, не суперечить законодавству. Останні кілька тижнів у Київській області, наприклад, активно вручають повістки саме на блокпостах. Також, згідно з повідомленнями кількох співрозмовників Фокусу, повістки приносять співробітники військкоматів (територіальних центрів комплектування) додому до військовозобов'язаних. Декому вручають особисто, а деяким передають через родичів. Але юристи зазначають, що правильно вручати особисто, а передача через третіх осіб можлива, але лише у разі, коли повістку передає керівник підприємства, де офіційно працює військовозобов'язаний, або працівники місцевих адміністрацій (наприклад, сільради).

У законі не сказано, де саме можуть вручати повістки, основне правило — повістку вручають військовозобов'язаному особисто

"Законодавством чітко не перераховані місця та обставини вручення повісток. Проте слід завжди пам'ятати, що повістка — це обов'язково письмовий документ, який повинен мати підпис та печатку посадової особи, відповідальної за оформлення конкретної повістки. Отже, повістки не можуть бути надіслані на електронну пошту, месенджери на телефоні тощо. Повістку можуть вручити тільки особисто і не можуть передати військовозобов'язаному через родичів/сусідів/колег/малознайомих осіб. Повноваження на вручення повісток мають працівники ТЦКтСП, керівник підприємства, де працевлаштований військовозобов'язаний, представники органів місцевого самоврядування", — пояснив адвокат, арбітражний керівник юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Олександр Камша.

[ + – ] Вручення повістки на блокпосту не суперечить законам, але представники ТрО та ЗСУ не можуть вручати повістки Фото: УНІАН

Юристи зазначають, що вручати повістки також уповноважені представники навчальних закладів, голови об'єднань багатоквартирних будинків (ОСББ).

Ірина Усіченко, адвокатка АО "Місечко та Партнери", наголосила: вручення повісток роботодавцем та близьким родичам призовника не вважається врученням такої повістки особі, на яку складено повістку. "Проте військкомати можуть зобов'язати роботодавців вручити повістки своїм працівникам. Таке правило стосується як роботодавців, які є державними органами, так і роботодавців, які є звичайними підприємцями", — каже Ірина Усіченко.

Якщо повістку доручають передати керівником підприємства, він зобов'язаний вручити повістку, якщо є таке розпорядження районного (міського) ТЦК.

[ + – ] Передати повістку військовозобов'язаному співробітнику може керівник підприємства, якщо він отримав на це розпорядження від територіального центру комплектування Фото: УНІАН

"За порушення цього порядку під час воєнного стану керівника підприємства може бути притягнуто до адміністративної відповідальності, що передбачає сплату штрафу у розмірі від 5100 до 8500 грн", — зазначила Інна Токарчук. За її словами, порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів визначає чіткий алгоритм дій керівників підприємств у такому разі.

Порядок дій для вручення повістки на робочому місці

керівник підприємства зобов'язаний видати наказ (розпорядження) про повідомлення призовників, військовозобов'язаних та резервістів, довести його до відома таких осіб під особистий підпис у частині, що стосується їх прибуття у відповідний районний (міський) ТЦК у визначені ним строки, та надіслати копію наказу (розпорядження) у 3-денний термін у відповідний районний (міський) ТЦК; вручити призовникам, військовозобов'язаним та резервістам повістки про явку за викликом до районного (міського) ТЦК; письмово повідомити з наданням витягів із наказів (розпоряджень) відповідним районним (міським) ТЦК про осіб з числа призовників, військовозобов'язаних та резервістів, тимчасово непрацездатних, які перебувають у відпустці або у відрядженні; забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям призовників, військовозобов'язаних та резервістів до відповідного районного (міського) ТЦК.

Інна Токарчук нагадує: повістку мають вручити лише особисто одержувачу та під його підпис.

Покажіть документи. Чи можна відмовитися від отримання повістки

Одержувач повістки має право відмовитися від неї. Зокрема, якщо передача повістки проводиться особою, яка на це не має законних підстав. " Представники поліції, Збройних Сил України, територіальної оборони не мають права виписувати повістки, а лише можуть супроводжувати уповноважених осіб для вручення вже складених військкоматом повісток. Тому якщо повістку вручає особа, яка не уповноважена це робити, відмовитися від її отримання військовозобов'язаний має повне право", — пояснила Ірина Усіченко.

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Відмовитися від повістки можна і якщо документ складено з помилкою — неправильно вказані дані імені, прізвища, по батькові, року народження, адреси, місця роботи, або якщо складання повістки відбувається в момент її вручення шляхом запису до чистого бланку документа даних особи, навіть якщо такий бланк вже має печатку та підпис керівника військкомату.

[ + – ] Представник ТЦК або інша уповноважена особа має право віддавати повістку, але не заповнювати порожній бланк у присутності військовозобов'язаної особи Фото: Facebook

"Зверніть увагу, що заповнення повістки на місці, при особі, якій вручають повістку, є неправомірним. Повістку має заповнити і підписати уповноважена особа у відповідних ТЦК заздалегідь. Тобто, в будь-якому місці вам можуть її тільки вручити, а не виписувати. Тому якщо повістка була заповнена біля вас, це також є підставою відмови від отримання повістки", — зазначила Інна Токарчук.

Якщо на повістці є помилка в імені, прізвищі, адресі, то від неї можна відмовитися, про що має бути складений акт

Якщо одержувач відмовляється від повістки, то представники військкомату у присутності свідків можуть скласти акт відмови. "Підписувати такий акт особа, яка відмовляється від отримання повістки, не зобов'язана, проте якщо повістка дійсно вручалася із зазначеними вище порушеннями, слід все ж таки вказати конкретну причину відмови та підписати акт, щоб у майбутньому такий акт був належним доказом наявності підстав для відмови від отримання повістки у разі судового розгляду чи накладання адміністративного стягнення", — радить Ірина Усіченко.

Різні повістки. За якою повісткою військовозобов'язані йдуть на службу

Вручення повістки не завжди означає мобілізацію військовозобов'язаного. "Законодавством передбачено вручення повісток не лише для безпосередньо мобілізації, а й, наприклад, для звіряння військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії для визначення стану придатності для військової служби. Тому вручення повістки не означає однозначного спрямування до ЗСУ для несення військової служби", — зазначив Олександр Камша.

[ + – ] Після медкомісії військовозобов'язаного можуть визнати придатним для військової служби та вручити йому мобілізаційне розпорядження Фото: УНІАН

За словами Ірини Усіченко, сьогодні військкомати складають повістки чотирьох видів:

з вимогою прибути у військкомат для надання та уточнення інформації;

з вимогою про проходження медичної комісії;

про призов на строкову військову службу;

мобілізаційне розпорядження.

"Останній вид повісток вручається призовникам, які пройшли медичну комісію та визнані придатними для несення військової служби", — говорить Ірина Усиченко. Після отримання мобілізаційного припису військовозобов'язаний повинен з'явитися до зазначеного призовного пункту для відправлення на службу.

[ + – ] Поліція не має повноважень вручати повістки, представники поліції можуть лише супроводжувати працівників військкоматів Фото: УНІАН

Якщо той, хто отримав повістку, проігнорував її і не з'явився в територіальний центр комплектування для уточнення облікових даних, то йому можуть виписати штраф.

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"Такі дії/бездіяльність, найімовірніше, намагатимуться кваліфікувати як адміністративне правопорушення. Як передбачено частиною 2 статті 2101 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію скоєно в особливий період — тягне накладення штрафу на громадян від двохсот ( 3400,00 грн) до трьохсот (5100,00 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", — пояснив Олександр Камша.

Неявка за повісткою до військкомату тягне за собою штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень

Суворіше покарання передбачено, якщо військовозобов'язаний пройшов медкомісію, визнаний придатним до військової служби та отримав мобілізаційну повістку, але не з'явився до зазначеного у ньому пункті.

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"Дії можуть кваліфікувати як ухилення від призову на військову службу. Це злочин відповідно до Кримінального кодексу, за який передбачено кримінальну відповідальність, а саме — позбавлення волі від 3 до 5 років", — повідомила Інна Токарчук.

Армія — не всім. Хто має право на відстрочку від мобілізації

Законодавство України вказує на кілька категорій військовозобов'язаних громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації. Зокрема, цьому присвячено статтю 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Відстрочка від мобілізації на шість місяців надається тим, хто заброньований за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами, про що нещодавно писав Фокус. Студенти та аспіранти, які проходять навчання на денній чи дуальній формі, також можуть отримати відстрочку. Законом передбачено і відстрочення від мобілізації для науковців та викладачів закладів вищої та професійної вищої освіти, наукових установ та організацій, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

[ + – ] Студенти, які проходять навчання на стаціонарі, мають право на відстрочку від мобілізації Фото: Pexels

Також на піврічну відстрочку (з подальшим проходженням військово-лікарської комісії) можуть розраховувати визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я. Жінки та чоловіки, які мають троє і більше дітей, матері та батьки-одинаки, а також ті, хто виховує дітей-сиріт до 18 років, — також у списку тих, кому надається відстрочка від мобілізації. Як і батьки, опікуни, піклувальники дітей з інвалідністю віком до 18 років. Крім того, відстрочку нададуть військовозобов'язаним чоловікам та жінкам, які виховують дитину з тяжким захворюванням (онкологія, церебральний параліч, ін.), або якщо на утриманні перебуває повнолітня дитина з інвалідністю І чи ІІ групи.

Повний перелік категорій, які мають право на відстрочення, — у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

[ + – ] На військову службу ТЦК зобов'язані відправляти тих, хто визнаний придатним для несення служби, та хто не має права на отримання відстрочки від мобілізації Фото: УНІАН

"Особа, яка отримала повістку, повинна з'явитися до центру комплектування разом із паспортом, ідентифікаційним кодом, військовим квитком та приписним свідоцтвом. Якщо особа, викликана для надання та уточнення даних про себе, є інвалідом або має певні недоліки здоров'я, є членом сім'ї загиблого військовослужбовця, має дітей або є опікуном та піклувальником, необхідно пред'явити документи, які підтверджують такі дані. Оскільки такі документи можуть свідчити про право такої особи на отримання відстрочки від мобілізації", — зазначає Ірина Усиченко.

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Загалом не для всіх категорій у нормативно-правових актах та законах України є зрозумілий список документів, які підтвердять право певної особи на відстрочку, тому юристи рекомендують військовозобов'язаним зібрати всі можливі документи, що підтверджують право на відстрочку, та подати до відповідного територіального центру комплектування.