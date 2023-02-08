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Военный Фокус

Неявка в военкомат по повестке: какое наказание предусмотрено законом

военкомат, суд, штраф за неявку в военкомат
Фото: Pexels | Если после медкомиссии военнообязанный не явился по мобилизационному распоряжению, то может последовать уголовная ответственность

Закон предусматривает административное наказание для военнообязанных, которым вручили повестки для прибытия в военкомат, но которые не явились по повестке. Впрочем, в некоторых случаях наказание может быть более серьезное.

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Вручение повестки не всегда означает мобилизацию военнообязанного, так как закон предусматривает несколько видов повесток, и если в документе указано явиться в военкомат, это не всегда означает отправку получателя повестки на военную службу. Об этом сообщает Фокус в статье "Добрый день, вам повестка. Самое важное о мобилизации в Украине в 2023 году".

"Законодательством предусмотрено вручение повесток не только для непосредственно мобилизации, но и, например, для сверки военно-учетных документов и прохождения военно-врачебной комиссии для определения состояния пригодности для военной службы. Поэтому вручение повестки не означает однозначное направление в ВСУ для несения военной службы", — отметил Александр Камша. адвокат, арбитражный управляющий юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Как отметила юрист АО "ЭКСПАТПРО" Инна Токарчук, существуют разные виды повесток: об уточнении учетных данных, о прохождении медкомиссии, о призыве на срочную военную службу (сейчас не выдаются в связи с общей мобилизацией) и мобилизационные распоряжения.

"Если вам вручили повестку, это не значит, что вас мобилизуют. В частности, повестка об уточнении учетных данных вручается только для постановки на учет и актуализации данных о лице. А мобилизационное распоряжение вручают лицу после прохождения медкомиссии, если его сочли годным к службе. Когда человек получает этот вид повестки, тогда он обязан явиться в указанный призывной пункт для отправки на службу", — отметила Инна Токарчук

Если получатель повестки не явился в военкомат (территориальный центр комплектования) для уточнения данных, то закон предусматривает для такого лица административную ответственность в виде штрафа.

"Неявку будут пытаться квалифицировать как административное правонарушение. Как предусмотрено частью 2 статьи 2101 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации совершено в особый период — влечет наложение штрафа на граждан от двухсот (3400,00 грн.) до трехсот (5100,00 грн.) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан", — говорит адвокат, арбитражный управляющий ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Александр Камша.

Впрочем, обвинителям лица в умышленной неявке по повестке еще предстоит доказать, что тот не явился в военкомат специально (умышленно). "В силу принципа презумпции невиновности, подлежащего применению по делам об административных правонарушениях, все сомнения в происшествии нарушения и виновности привлекаемого к ответственности лица толкуются в его пользу. Недоказанные события и вина лица должны быть приравнены к доказанной невиновности этого лица", — отметил Александр Камша.

Хотя закон предусматривает не только штрафы в случае неявки – если после медкомиссии военнообязанный не явился по мобилизационному распоряжению, то может последовать уголовная ответственность.

"Эти действия могут квалифицироваться как уклонение от призыва на военную службу. В соответствии с Уголовным кодексом, это преступление за который предусмотрена уголовная ответственность, а именно – лишение свободы от 3 до 5 лет", — сообщила Инна Токарчук.

Ранее Фокус писал, что в Украине полномочия на вручение повесток есть у сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦКтСП), руководителей предприятий, где работает военнообязанный, представителей органов местного самоуправления.

Как сообщал Фокус, по данным юристов, сегодня в связи с неявками по повесткам наиболее распространена ст. 336 УК Украины уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации (наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет).