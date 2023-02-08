Неявка в военкомат по повестке: какое наказание предусмотрено законом

Закон предусматривает административное наказание для военнообязанных, которым вручили повестки для прибытия в военкомат, но которые не явились по повестке. Впрочем, в некоторых случаях наказание может быть более серьезное.

Related video

Вручение повестки не всегда означает мобилизацию военнообязанного, так как закон предусматривает несколько видов повесток, и если в документе указано явиться в военкомат, это не всегда означает отправку получателя повестки на военную службу. Об этом сообщает Фокус в статье "Добрый день, вам повестка. Самое важное о мобилизации в Украине в 2023 году".

"Законодательством предусмотрено вручение повесток не только для непосредственно мобилизации, но и, например, для сверки военно-учетных документов и прохождения военно-врачебной комиссии для определения состояния пригодности для военной службы. Поэтому вручение повестки не означает однозначное направление в ВСУ для несения военной службы", — отметил Александр Камша. адвокат, арбитражный управляющий юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Как отметила юрист АО "ЭКСПАТПРО" Инна Токарчук, существуют разные виды повесток: об уточнении учетных данных, о прохождении медкомиссии, о призыве на срочную военную службу (сейчас не выдаются в связи с общей мобилизацией) и мобилизационные распоряжения.

"Если вам вручили повестку, это не значит, что вас мобилизуют. В частности, повестка об уточнении учетных данных вручается только для постановки на учет и актуализации данных о лице. А мобилизационное распоряжение вручают лицу после прохождения медкомиссии, если его сочли годным к службе. Когда человек получает этот вид повестки, тогда он обязан явиться в указанный призывной пункт для отправки на службу", — отметила Инна Токарчук

Если получатель повестки не явился в военкомат (территориальный центр комплектования) для уточнения данных, то закон предусматривает для такого лица административную ответственность в виде штрафа.

"Неявку будут пытаться квалифицировать как административное правонарушение. Как предусмотрено частью 2 статьи 2101 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации совершено в особый период — влечет наложение штрафа на граждан от двухсот (3400,00 грн.) до трехсот (5100,00 грн.) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан", — говорит адвокат, арбитражный управляющий ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Александр Камша.

Впрочем, обвинителям лица в умышленной неявке по повестке еще предстоит доказать, что тот не явился в военкомат специально (умышленно). "В силу принципа презумпции невиновности, подлежащего применению по делам об административных правонарушениях, все сомнения в происшествии нарушения и виновности привлекаемого к ответственности лица толкуются в его пользу. Недоказанные события и вина лица должны быть приравнены к доказанной невиновности этого лица", — отметил Александр Камша.

Хотя закон предусматривает не только штрафы в случае неявки – если после медкомиссии военнообязанный не явился по мобилизационному распоряжению, то может последовать уголовная ответственность.

"Эти действия могут квалифицироваться как уклонение от призыва на военную службу. В соответствии с Уголовным кодексом, это преступление за который предусмотрена уголовная ответственность, а именно – лишение свободы от 3 до 5 лет", — сообщила Инна Токарчук.

Ранее Фокус писал, что в Украине полномочия на вручение повесток есть у сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦКтСП), руководителей предприятий, где работает военнообязанный, представителей органов местного самоуправления.

Как сообщал Фокус, по данным юристов, сегодня в связи с неявками по повесткам наиболее распространена ст. 336 УК Украины – уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации (наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет).