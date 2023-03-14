Повістки через "Дію" розсилати не будуть: це може зіпсувати бренд, заявили в Мінцифі

Розробники побоюються, що нововведення може відлякати користувачів та зіпсувати репутацію бренду.

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Міністерство цифрової трансформації України не запроваджуватиме роздачу повісток у "Дії" через домовленість із Міністерством оборони. Про це віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров розповів проєкту Pressing.

На думку Михайла Федорова, послуга з видачі повісток може вдарити по репутації бренду "Дії", яку Мінцифри хоче зробити "найкращим сервісом для світу". Розробники скрупульозно створюють та тестують нові продукти, щоб вони подобалися українцям, а таке нововведення може відлякати користувачів.

"Є інші інструменти, як можна роздавати повістки. Ми бачимо, що вони не завжди найкращі, але у нас повномасштабна війна, треба захищати країну. Поки ми не плануємо повістки в "Дії", це наша спільна стратегія з Міністерством оборони", — пояснив міністр.

Репутація "Дії" також є важливою на міжнародному рівні. Нещодавно український сервіс державних послуг запровадила у себе Естонія. Як поділився глава Мінцифри, раніше естонці надали програмні рішення для створення інструменту "Трембіта", що дозволяє реєстрам обмінюватись даними. У відповідь українці поділилися безкоштовно кодом "Дії".

13 березня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, де та як можуть вручити повістку в Україні. Він підкреслив, що незважаючи на воєнний час, представники влади зобов'язані дотримуватися законодавчих норм, прав і свобод громадян.

З 27 лютого в "Дії" можна подавати онлайн заяву про реєстрацію шлюбу. На порталі державних послуг слід вибрати час, місце та формат церемонії, а потім просто з'явитися до РАГСу у призначену дату.