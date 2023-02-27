"Менше бюрократії — більше кохання": на порталі Дія з'явилася нова послуга для закоханих

Відтепер, замість того, щоб витрачати час на походи до ДРАЦСу, банку та заповнення паперових документів, українці зможуть витрачати час на більш романтичні речі, вважає міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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На порталі "Дія" відтепер можна подати заяву про шлюб. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі 27 лютого міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"На порталі обираєте місце, час, формат та зал, де плануєте провести церемонію. ДРАЦС надішле на електронну пошту відповідь та деталі церемонії. Далі вам треба лише не забути з‘явитися у ДРАЦС у день одруження. Менше бюрократії — більше кохання", — написав міністр.

Він зазначив, що на все оформлення потрібно не більше 10 хвилин. Тож замість походу до ДРАЦСу і заповнення паперових заяв, перевірки у держреєстратора, витрати часу в банку, вважає міністр, відтепер час можна витратити на інші, більш романтичні речі.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров відреагував на обшуки відреагував на проведені у генерального директора компанії MacPaw Олександра Косована обшуки в середині лютого. Він сказав, що йому соромно через дії окремих правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що на порталі "Дія" запрацювала нова послуга для усиновлення дитини в електронному вигляді. Вся процедура займає не більше 30 хвилин. Раніше людям доводилося тижнями вирішувати питання щодо оформлення необхідних документів.