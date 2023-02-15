"Мені соромно": міністр Федоров відреагував на обшуки в гендиректора компанії MacPaw

Слідство може бути пов'язане із земельними ділянками, які MacPaw придбала у період із 2016 по 2021 роки. Проте голова компанії Олександр Косован стверджує, що чиновники намагаються відібрати цей актив.

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров відреагував на обшуки, проведені у генерального директора компанії MacPaw Олександра Косована. За його словами, йому "соромно за те, що деякі правоохоронці забігають в офіс і додому до власника топпродуктової компанії" країни. Про це він написав у своєму каналі в Telegram.

"Ця компанія (MacPaw — ред.) створила кілька успішних продуктів для девайсів Apple. Ними користуються понад 30 млн осіб по всьому світу", — підкреслив у своєму дописі Федоров.

У чому звинувачують голову MacPaw Олександра Косована

Олександр Косован розповів виданню Ain.ua, що слідство пов'язане із земельними ділянками, які MacPaw придбала у період із 2016 по 2021 роки. За його словами, наразі чиновники намагаються відібрати у компанії цей актив.

Він уточнив, що обшуки проводять співробітники Спеціалізованої екологічної прокуратури (була створена у 2021 році, — ред.) та Головного слідчого управління Національної поліції. Проте раніше, як стверджує гендиректор, компанія передала слідчим усі необхідні документи. У такому разі обшуки є необов'язковими, вважає Косован.

Реакція міністра цифрової трансформації Михайла Федорова

Михайло Федоров зазначив, що встановити винність має суд. Проте не можна зупиняти діяльність компанії через земельну ділянку з огляду на те, що власник стверджує про готовність надати документи самостійно до розгляду справи.

"Подібні підходи вбивають будь-який інвестклімат країни. Тим паче під час повномасштабної війни. Ми розібралися в процедурних деталях цієї справи. І впевнений, що правоохоронні органи ухвалять усі необхідні управлінські рішення", — вважає міністр.

Нагадаємо, 15 лютого Фокус писав, що претензії до Олександра Косована, засновника компанії MacPaw, яка зареєстрована в офшорній зоні Беліза, є не тільки у поліцейських, а й у екологів. Проєкт "Стоп Корупції" з'ясував, що компанія MacPaw облаштовує елітну базу відпочинку в Київській області, внаслідок чого Канівське водосховище опинилося під загрозою знищення.