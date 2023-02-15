До гендиректора IT-компанії MacPaw, чиє ПЗ стоїть на кожному п'ятому MacBook, прийшли з обшуком

Претензії до Олександра Косована, засновника компанії MacPaw, яка зареєстрована в офшорній зоні Белізу, є не тільки в поліцейських, а й у екологів.

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Засновник і генеральний директор компанії MacPaw Олександр Косован повідомив на своїй сторінці у Facebook, що до офісу його компанії прийшли правоохоронці для обшуку.

Обшуки в Олександра Косована з MacPaw: у чому причина

Офіційна причина поки невідома, але сам Косован пов'язує це з "бажанням чиновників заволодіти земельними ділянками, які MacPaw законно придбала в період із 2016 до 2021 року". Він обурений тим, що під час війни чиновники знаходять привід для тиску на український бізнес. Утім, за його словами, причиною обшуку могло стати те, що в процесі придбання земельних ділянок "через недосконалість у земельному законодавстві та його застаріле регулювання могли бути допущені якісь помилки посадовими особами".

Гендиректор MacPaw повідомив, що всі необхідні документи на запит правоохоронців він надав, і в обшуку не було жодної необхідності.

[ + – ] Олександр Косован і співробітники правоохоронних органів Фото: Соцмережi

Зазвичай будь-яка новина про обшуки в українських ІТ-компаніях викликає бурхливу реакцію в соцмережах, але цього разу справа інакша. У коментарях, наприклад, на ресурсі ITC, користувачі їдко проходяться по фразі Олександра "через недосконалість у земельному законодавстві та його застарілому регулюванні могли бути допущені якісь помилки". Коментатори зазначають, що це зручний спосіб зняти з себе будь-які звинувачення та придбати бажане "за гарною ціною", чудово знаючи заздалегідь про такі недоліки в законодавстві.

[ + – ] В інтернеті айтівці критикують Косована за його слова: скриншот Фото: Скриншот

В екологів і журналістів до MacPaw свої претензії

Як виявилося, претензії до гендиректора MacPaw мають не лише правоохоронці у зв'язку з "помилками посадових осіб", а й екологи. Незалежний і некомерційний проєкт "Стоп Корупції" ще на початку 2022 року провів власне розслідування та з'ясував, що компанія MacPaw на території села Циблі в Переяслав-Хмельницькому районі Київської області облаштовує елітну базу відпочинку, внаслідок чого Канівське водосховище опинилося під загрозою знищення.

[ + – ] Журналісти проєкту "Стоп Корупції" провели розслідування та викрили MacPaw у завданні шкоди екологічному стану Фото: Соцмережi

Усе тому, що задля комфорту "ІТ-ділки несанкціоновано намивають пісок у промислових масштабах і вирубують ліс, а фекалії зливають прямо в річку Дніпро", йдеться в розслідуванні.

[ + – ] Розслідування незалежних журналістів щодо можливих екологічних злочинів MacPaw

Чим відома компанія MacPaw

Олександр Косован став доларовим мільйонером ще в студентські роки, коли написав свою першу програму для macOS — CleanMyMac. Портфель продуктів компанії включає такі сервіси як ClearVPN, Gemini (пошук дублікатів), Hider і Crypto для безпечного шифрування та зберігання даних. Програмне забезпечення MacPaw встановлене на кожен п'ятий MacBook у світі.

Крім того, Олександр Косован захоплюється інвестиціями в українські ІТ-проєкти. Разом зі своїм партнером Андрієм Довженком він вклався в Ajax Systems, Allset, Preply, AmazingHiring, Competera та Kitcast.tv.

За заявою Олександра, йому пропонували продати MacPaw за $300 млн, але він відмовився.