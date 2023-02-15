К гендиректору IT-компании MacPaw, чье ПО стоит на каждом пятом MacBook, пришли с обыском

Претензии к Александру Косовану, основателю компании MacPaw, которая зарегистрирована в офшорной зоне Белиза, есть не только у полицейских, но и у экологов.

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Основатель и генеральный директор компании MacPaw Александр Косован сообщил на своей странице в Facebook, что в офис его компании пришли правоохранители для обыска.

Обыски у Александра Косована из MacPaw: в чем причина

Официальная причина пока неизвестна, но сам Косован связывает это с "желанием чиновников завладеть земельными участками, которые MacPaw законно приобрела в период с 2016 по 2021 годы". Он возмущен тем, что "во время войны чиновники находят повод для давления на украинский бизнес". Впрочем, по его же словам, причиной обыска могло стать то, что в процессе приобретения земельных участков "из-за несовершенства в земельном законодательстве и его устаревшем регулировании могли быть допущены какие-то ошибки должностными лицами".

Гендиректор MacPaw сообщил, что все необходимые документы по запросу правоохранителей он предоставил, и в обыске не было никакой необходимости.

[ + – ] Александ Косован и сотрудники правоохранительных органов Фото: Соцсети

Обычно любая новость про обыски в украинских ИТ-компаниях вызывает бурную реакцию в соцсетях, но в этот раз дело обстоит иначе. В комментариях, например на ресурсе ITC, пользователи едко проходятся по фразе Александра "из-за несовершенства в земельном законодательстве и его устаревшем регулировании могли быть допущены какие-то ошибки". Комментаторы отмечают, что это — удобный способ снять с себя любые обвинения и приобрести желаемое "по хорошей цене", прекрасно зная заранее про такие недостатки в законодательстве.

[ + – ] В Интернете айтишники критикуют Косована за его слова: скриншот Фото: Скриншот

У экологов и журналистов к MacPaw свои претензии

Как оказалось, претензии к гендиректору MacPaw есть не только у правоохранителей в связи с "ошибками должностных лиц", но и у экологов. Независимый и некоммерческий проект "Стоп Коррупции" еще в начале 2022 года провел собственное расследование и выяснил, что компания MacPaw на территории села Цибли в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области обустраивает элитную базу отдыха, в результате чего Каневское водохранилище оказалось под угрозой уничтожения.

[ + – ] Журналисты проекта "Стоп Коррупции" провели расследование и уличили MacPaw в нанесении вреда экологии Фото: Соцсети

Все потому что ради комфорта "ИТ-дельцы несанкционированно намывают песок в промышленных масштабах и вырубают лес, а фекалии сливают прямо в реку Днепр", говорится в расследовании.

[ + – ] Расследование независимых журналистов по поводу возможных экологических преступлений MacPaw

Чем известна компания MacPaw

Александр Косован стал долларовым миллионером еще в студенческие годы, когда написал свою первую программу для macOS – CleanMyMac. Портфель продуктов компании включает такие сервисы, как ClearVPN, Gemini (поиск дубликатов), Hider и Crypto для безопасного шифрования и хранения данных. Программное обеспечение MacPaw установлено на каждый пятый MacBook в мире.

Кроме того, Александ Косован увлекается инвестициями в украинские ИТ-проекты. Вместе со своим партнером Андреем Довженко он вложился в Ajax Systems, Allset, Preply, AmazingHiring, Competera и Kitcast.tv.

По заявлению Александра, ему предлагали продать MacPaw за $300 млн, но отказался.