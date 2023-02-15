"Мне стыдно": министр Федоров отреагировал на обыски у гендиректора компании MacPaw

Следствие может быть связано с земельными участками, которые MacPaw приобрела в период с 2016 по 2021 гг. Однако глава компании Александр Косован утверждает, что чиновники пытаются отобрать этот актив.

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отреагировал на обыски, которые были проведены у генерального директора компании MacPaw Александра Косована. По его словам, ему "стыдно за то, что некоторые правоохранители забегают в офис и домой к собственнику топ-продуктовой компании" страны. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

"Эта компания (MacPaw — ред.) создала несколько успешных продуктов для девайсов Apple. Ими пользуются более 30 млн человек по всему миру", — подчеркнул в своем посте Федоров.

В чем обвиняют главу MacPaw Александра Косована

Александр Косован рассказал изданию Ain.ua, что следствие связано с земельными участками, которые MacPaw приобрела в период с 2016 по 2021 годы. По его словам, сейчас чиновники пытаются отобрать у компании этот актив.

Он уточнил, что обыски проводят сотрудники Специализированной экологической прокуратуры (была создана в 2021 году, — ред.) и Главного следственного управления Национальной полиции. Однако до этого, как утверждает гендиректор, компания передала следователям все необходимые документы. В таком случае обыски являются необязательными, считает Косован.

Реакция министра цифровой трансформации Михаила Федорова

Михаил Федоров отметил, что установить виновность должен суд. Однако нельзя останавливать деятельность компании из-за земельного участка, учитывая то, что собственник утверждает о готовности предоставить документы самостоятельно до рассмотрения дела.

"Подобные подходы убивают любой инвестклимат страны. Тем более во время полномасштабной войны. Мы разобрались в процедурных деталях этого дела. И уверен, что правоохранительные органы примут все необходимые управленческие решения", — считает министр.

Напомним, 15 февраля Фокус писал, что претензии к Александру Косовану, основателю компании MacPaw, которая зарегистрирована в офшорной зоне Белиза, есть не только у полицейских, но и у экологов. Проект "Стоп Коррупции" выяснил, что компания MacPaw обустраивает элитную базу отдыха в Киевской области, в результате чего Каневское водохранилище оказалось под угрозой уничтожения.