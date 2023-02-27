"Меньше бюрократии — больше любви": на портале Дія появилась новая услуга для влюбленных

Теперь вместо того, чтобы тратить время на походы в ЗАГС, банк и заполнение бумажных документов, украинцы смогут тратить время на более романтические вещи, считает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Related video

На портале "Действие" теперь можно подать заявление о браке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале 27 февраля министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"На портале выбираете место, время, формат и зал, где планируете провести церемонию. ЗАГС пришлет на электронную почту ответ и детали церемонии. Дальше вам нужно только не забыть появиться в ЗАГС в день женитьбы. Меньше бюрократии — больше любви", — написал министр.

Он отметил, что на все оформление нужно не больше 10 минут. Поэтому вместо похода в ДРАЦС и заполнение бумажных заявлений, проверки у госрегистратора, затраты времени в банке, считает министр, теперь время можно потратить на другие, более романтические вещи.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отреагировал на обыски, отреагировал на проведенные у генерального директора компании MacPaw Александра Косована обыски в середине февраля. Он сказал, что ему стыдно из-за действий отдельных правоохранителей.

Ранее сообщалось, что на портале "Действие" заработала новая услуга по усыновлению ребенка в электронном виде. Вся процедура занимает не больше 30 минут. Раньше людям приходилось неделями решать вопросы оформления необходимых документов.