Повестки через "Дія" рассылать не будут: это может испортить бренд, заявили в Минцифе

Разработчики опасаются, что нововведение может отпугнуть пользователей и испортить репутацию бренда.

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Министерство цифровой трансформации Украины не будет вводить раздачу повесток в "Дії" из-за договоренности с Министерством обороны. Об этом вице-премьер-министр Михаил Федоров рассказал проекту Pressing.

По мнению Михаила Федорова, услуга по выдаче повесток может ударить по репутации бренда "Дії", которую Минцифры хочет сделать "лучшим сервисом для в мире". Разработчики скрупулезно создают и тестируют новые продукты, чтобы они нравились украинцам, а такое нововведение может отпугнуть пользователей.

"Есть другие инструменты, как можно раздавать повестки. Мы видим, что они не всегда самые лучшие, но у нас полномасштабная война, нужно защищать страну. Пока мы не планируем повестки в "Дії", это наша совместная стратегия с Министерством обороны", — объяснил министр.

Репутация "Дії" также важна на международном уровне. Недавно украинский сервис государственных услуг внедрила у себя Эстония. Как поделился глава Минцифры, ранее эстонцы предоставили программные решения для создания инструмента "Трембита", позволяющая реестрам обмениваться данными. В ответ украинцы бесплатно поделились кодом "Дії".

13 марта уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, где и как могут вручить повестку в Украине. Он подчеркнул, что несмотря на военное время, представители власти обязаны соблюдать законодательные нормы, права и свободы граждан.

С 27 февраля в "Дії" можно подавать онлайн заявление о регистрации брака. На портале государственных услуг следует выбрать время, место и формат церемонии, а потом просто явиться в ЗАГС в назначенную дату.