Нові правила вручення повісток: юристи пояснили, які проблеми чекають на ТЦК

Нововведення не вплинуть на роботу військоматів, але є шанс, що повістки тепер виписуватимуть більшій кількості людей з інших регіонів, що може призвести до юридичної тяганини.

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Кабінет міністрів розширив повноваження ТЦК та СП (колишні військкомати), що дозволить вручати військовозобов'язаним повістки незалежно від місця перебування на військовому обліку та місця постійної реєстрації. Про це у середу, 12 квітня повідомляє ВВС.

Постанова №318 "Про внесення змін до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки" від українського уряду з'явилась на "Урядовому порталі" 7 квітня та викликала цілу хвилю обговорень про те, як нововведення вплинуть на систему вручення повісток.

Згідно з документом, уряд вніс зміни до положення про ТЦК та СП, які здійснюють оповіщення та призов громадян:

на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);

на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку).

Видача повісток в Україні – що змінилося?

Видання повідомляє, що раніше самого уточнення про "місце перебування на військовому обліку" не було.

Відповідно зміна дозволяє центрам комплектування не враховувати, в якому саме регіоні проживає військовозобов'язаний. І ця обставина вже не дає підстави оскаржити вручення повістки.

Коли з початку року у багатьох регіонах України почали роздавати повістки, щоб люди ставали на військовий облік, склалась практика, що повістки найчастіше виписували на блокпостах та у громадських місцях переважно громадянам, які мають реєстрацію на території, де працює військкомат. Відповідно, людей з іншого міста або області могли швидко відпустити після перевірки паспорта.

Згідно з законом, людина призовного віку, яка переїхала на нове місце проживання, зобов'язана самостійно стати на військовий облік до місцевого військкомату протягом 7 днів, і тим, хто не встав також можуть вручати повістки.

Довести постійне місце проживання, а не тимчасовий проїзд у цей період було складно, тому ухвала уряду, яка знімає територіальні обмеження, може сильно вплинути на систему роздачі повісток та мобілізації.

Видача повісток в Україні — думка юристів

Видання звернулось за консультацією до юристів, які зазначили, що варто відрізняти повістку від призову, оскільки призов насамперед є наслідком, а отримання повістки означає, що людина має уточнити свої дані та стати на військовий облік.

"Насправді і зараз, коли людина показує паспорт з реєстрацією в іншій області і не може аргументувати своє перебування тут — чи проїздом вона чи ні, їй так само можуть вручити повістку", — пояснює юрист Олександр Золотухін.

За його словами, насправді й раніше не було підстав для того, щоб не вручити повістку, якщо було відомо, що людина мешкає в іншому регіоні, але не стоїть на обліку. Однак раніше людям з інших міст могли не вручати повістки, щоб не перевантажувати роботу місцевих центрів комплектації.

Тому в роботі військкоматів суттєвих змін не буде, але є шанс, що повістки тепер виписуватимуть більшій кількості людей з інших регіонів.

"Можливо, більше стане людей, яким вручатимуть повістки у Львові на блокпості, а вони зареєстровані, наприклад, у Самборі. Але це спричинить збільшення навантаження на юристів у військкоматах", — вважає експерт.

Він переконаний, що особи, які прийняли повістку, можуть не з'явитися в центри комплектування, що притягне до адміністративної відповідальності і збільшить юридичну тяганину.

Нововведення можуть призвести до юридичної тяганини Фото: Соцмережі

Незважаючи на те, що ситуація з врученням повісток сильно не зміниться, громадяни не зможуть апелювати до того, що вони зареєстровані в іншій області.

Золотухін розповів про те, що є така судова практика, коли люди намагаються скасувати наказ про свою мобілізацію у зв'язку з тим, що при врученні повістки були порушення — не та область чи щось подібне.

"Найчастіше суди відмовляють у задоволенні таких позовів, оскільки наказ про мобілізацію вичерпує себе з моменту видання. Тобто людина може звільнитися лише за загальними обставинами, передбаченими законом, а скасувати наказ про мобілізацію і просто звільнитися – такого не буває", — повідомив юрист. .

"Формальної заборони видавати повістки людям з інших регіонів не було. Але прив'язка до ТЦК існувала, це правда. Ситуація полягала в тому, що тільки ті центри комплектування, де людина стояла на військовому обліку, могли складати протокол про адміністративне правопорушення — порушення правил військового обліку ", — вважає інший юрист Павло Романюк.

На його думку, ситуація зараз зміниться, оскільки таке право отримають усі військкомати незалежно від місця реєстрації.

"Маю підозру, що ці зміни направлені не лише для легалізації стану, що повістки можуть видавати незалежно від місця проживання, але це може призвести і до легалізації складання адмінпротоколів іншими центрами, окрім тих, де людина перебуває на військовому обліку", — вважає Павло Романюк.

Нагадаємо, 7 квітня Кабмін розширив повноваження ТЦК, що дає їм право роздавати повістки, незалежно від місця перебування військовозобов'язаних.

10 квітня стало відомо, що в Росії зайнялися цифровізацією військового обліку і надсилатимуть електронні повістки на телефон.