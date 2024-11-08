Смерть українця в Польщі: поліцейському пред'явили обвинувачення, подробиці

За інформацією представника польської прокуратури, поліцейському загрожує п'ять років позбавлення волі. Вину свою він не визнає.

В польському місті Ополе прокуратура висунула обвинувачення 29-річному поліцейському через надмірне застосування ним сили відносно 48-річного громадянина України, яке призвело до його смерті. Інцидент трапився 29 жовтня, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на речника Окружної прокуратури в Ополе Станіслав Бар.

"6 листопада 29-річному поліцейському висунуто обвинувачення у перевищенні службових повноважень через невідповідне застосування засобів безпосереднього примусу з метою знерухомлення особи, що призвело до смерті 48-річного громадянина України", — зазначив він.

Поліцейський дав свідчення у справі, однак провину свою не визнав. Його усунуто від виконання службових обов'язків, також чоловіку заборонили виїжджати з країни. Станіслав Бар додав, що обвинуваченому загрожує до пʼяти років увʼязнення.

Результати розтину тіла українця показали, що він міг померти в результаті різкого припинення дихальних функцій, тобто через удушення. Однак точну причину смерті можна буде назвати лише після проведення всіх експертиз. Тіло померлого вже передали родині.

За словами представника прокуратури, застосування надмірної сили через національну неприязнь виключається. Бар додав, що вважає це нещасним випадком. За його словами, в Опольському воєводстві це перший у нинішньому році випадок смерті під час затримання поліцією.

Генеральний консул України у Вроцлаві Юрій Токар відмітив, що смерть українського громадянина перебуває на особливому контролі установи.

"Зі свого боку Генконсульство у взаємодії з правоохоронними органами підкреслює важливість всебічного, повного і об’єктивного розслідування всіх обставин справи", — наголосив Токар.

Смерть українця в Польщі: що сталось

Нагадаємо, в кінці жовтня в населеному пункті Кшивізна один із підприємців, до якого намагався влаштуватись українець, викликав поліцію. Річ в тім, що власник фірми вимагав від чоловіка, який у результаті відмовився у нього працювати, заплатити за ночівлю. Українець спочатку не хотів платити, однак на момент приїзду поліції все ж віддав гроші.

Мужчина відповів відмовою на прохання поліцейських показати йому документи, тому правоохоронці хотіли відвезти чоловіка у відділок. Українець спочатку опирався. Коли на нього намагались вдягнути кайданки, чоловіку стало зле і він знепритомнів. Викликані рятувальники констатували його смерть.

Нагадаємо, в кінці жовтня в Польщі групу українців та молдован кілька місяців тримали в трудовому рабстві. Три особи були затримані за звинуваченнями в торгівлі людьми.

Додамо, що на початку листопада у Варшаві група злочинців, перевдягнених у поліцейських, прикордонників та постачальника їжі, увірвалися до квартири та викрали сумку з грошима. 6 чоловіків проникли у житло, де перебували 3 жінки з України.