"Застосували заходи примусу": в Польщі під час затримання поліцією помер українець, деталі

Українець намагався влаштуватися на роботу в Польщі, однак побився з власником фірми, який викликав поліцейських. Під час арешту чоловік помер, а прокуратура встановлює, чи є в діях правоохоронців перевищення повноважень.

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В польському місті Ключборк 48-річний громадянин України помер під час затримання місцевою поліцією. Про це пише місцеве видання RMF FM.

Журналісти вказують, що інцидент стався у селі Кшивізна поблизу міста Ключборк в Опольському воєводстві. Там 48-річний українець хотів працевлаштуватися до місцевого підприємця на роботу, однак під час бесіди громадянин України став агресивним, а між співрозмовниками виникла бійка. Після чого підприємець викликав поліцію.

Коли правоохоронці приїхали на місце, то намагалися затримати агресивного чоловіка за допомогою наручників та інших прийомів примусу. Однак потім затриманий знепритомнів. На місце була викликана медична допомога, однак медикам не вдалося врятувати чоловіка.

Наразі місцева прокуратура розпочала розслідування за фактом ненавмисного вбивства та досліджує всі обставини.

"До 48-річного чоловіка застосували заходи прямого примусу. Внаслідок застосування сили та наручників він помер", – цитує керівницю районної прокуратури в Ключборку Аніту Домброву-Дерду видання Kluczbork.Naszemiasto.

За її словами, наразі не розпочато жодного розслідування щодо перевищення повноважень або невиконання своїх обов’язків співробітниками поліції, а також не висунуто їм жодних звинувачень.

Журналісти пишуть, що результати розтину вкажуть на причину смерті. Також призначено також токсикологічну та гістопатологічну експертизи. За результатами всіх досліджень буде зрозуміло, чи почне своє розслідування прокуратура щодо дій працівників поліції.

Нагадаємо, Фокус писав, що через немовля правоохоронці затримали 18-річну українку. Дівчина потрапила до лікарні, де медики встановили, що вона нещодавно народила. Українка змушена була розповісти, як позбулася дитини.

Також ми розповідали, що в Польщі правоохоронці пригостили українця хот-догом і "повісили" 26 злочинів. У поліцейській дільниці Вроцлава через це стався скандал, і була призначена спеціальна група перевірки.