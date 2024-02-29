В Польщі правоохоронці пригостили україця хот-догом і "навісили" 26 злочинів

У поліцейській дільниці Вроцлава через це стався скандал, і була призначена спеціальна перевірочна група.

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У Вроцлаві у Польщі місцеві правоохоронці вирішили поліпшити статистику розкриття злочинів за рахунок психічно хворого українця. Його змусили зізнатися у 26 злочинах. Про це пише польське видання Wiadomosci.

У поліцейській дільниці Вроцлава через це стався скандал, і була призначена спеціальна перевірочна група.

Журналісти з'ясували, що в обмін на хот-дог "Орлен" бездомний українець зізнався у десятках злочинів.

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ЗМІ встановили, що співробітники відділку поліції Вроцлава мали використати психічно хворого бездомного громадянина України для покращення власної статистики. В обмін на хот-дог Orlen 35-річний чоловік мав зізнатися у 26 злочинах, з яких він скоїв лише кілька.

"Ми спіймали хлопця на зломі в машини. Бачимо, що хлопець ненормальний. Добре-добре. І ось як кооптуються звинувачення . Такі випадки ідеальні, коли немає моніторингу, де немає слідів, — сказав анонімно журналістам один із вроцлавських офіцерів.

За його словами, "такі випадки виникли у зв'язку зі звинуваченнями на адресу Сергія. Він зізнався, що взяв хот-дог на вокзалі".

"Перебування українця на психіатричному лікуванні мало дати змогу поліції приписати йому раніше нерозкриті злочини та закрити відкриті справи. У звітах нічого не згадувалося про стан його здоров'я, що призвело до ухилення від виклику експертів-психіатрів у справі. Його добровільно засуджено до трьох років позбавлення волі", — пише видання.

В поліції Вроцлава офіційно закиди журналістів відкидають.

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