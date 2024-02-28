Допитували польські спецслужби: в УП розповіли подробиці затримання Михайла Ткача в Польщі

Редакція видання вважає, що польська поліція своїми діями намагалася цензурувати журналістську роботу. Медійників допитували як поліцейські, так і представники польських спецслужб.

Related video

Дії польської поліції щодо співробітників "Української правди" Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка мають ознаки перешкоджання журналістській роботі і втручання в неї разом із недотриманням процедур контролю особи. Про це офіційно заявили в УП.

Зазначається, що знімальна група УП перебувала в Польщі, де знімала матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю. Там їх затримали польські правоохоронці. Вони обшукали авто, забрали картки пам’яті з камер, усі телефони й документи українських журналістів.

Журналіста й оператора УП привезли в комендатуру поліції міста Лукув, де утримували щонайменше 4 години. Там їх допитували як поліцейські, так і представники польських спецслужб. Увесь цей час їм не дозволяли ні з ким зв'язатися.

Важливо

Погрожували в'язницею: Михайло Ткач розповів подробиці свого затримання в Польщі (відео)

Михайло та Ярослав кілька разів просили правоохоронців дати їм можливість зателефонувати адвокату в Україні або дозволити скористатися послугами адвоката в Польщі. Під час допиту правоохоронці погрожували українським медійникам арештом на 14 днів, а також надіти на них кайданки.

"Після допиту Михайлу та Ярославу повернули картки пам’яті. Утім, з’ясувалося, що деякі відзняті матеріали були видалені. Також була пошкоджена підзарядка для акумуляторів. Оператора Ярослава Бондаренка змусили підписати не зрозумілий йому документ польською мовою. Через добу після інциденту з нашими журналістами польські правоохоронці так і не змогли пояснити причини та підстави їх затримання. Версії польської поліції постійно змінюються — від початкової, що ніхто нікого не затримував і "це фейкові новини", до намагань пояснити затримання мовним бар'єром і потребою встановити особи та перевірити документи", — заявила головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Вона додала, що польська поліція заявила, нібито українські журналісти знімали залізницю, що не відповідає дійсності, бо правоохоронці переглядали відео.

"Ми вважаємо, що поліція своїми діями намагалася цензурувати журналістську роботу, викликати серед українських журналістів, які працюють у Польщі, "стримувальний ефект". Також наголошуємо, що представники польської влади вдалися до неправомірних дій щодо утримання наших журналістів без законних на те санкцій і з порушенням базових прав людини", — ідеться в заяві УП.

Медійники обурені, що польські правоохоронці не показали своїх посвідчень, не запросили перекладача, не видали документ про затримання з описом шляху оскарження дій правоохоронців. Вирішити інцидент вийшло лише після втручання співробітників посольства та консульства України в Польщі.

"Заяви польської поліції зараз мають вигляд спроби перекласти відповідальність на журналістів "Української правди". Усі вони жодним чином не виправдовують незаконне затримання й обшук наших колег. Редакція почала юридичні кроки у співпраці з польським адвокатом. Зі свого боку, хочемо зазначити, що попри ці обставини, ми плануємо опублікувати матеріал про транзит між Польщею та Білоруссю", — повідомили в УП.

Нагадаємо, що поліція Польщі заперечила затримання українського журналіста Михайла Ткача. Редакція УП та посол України відреагували.