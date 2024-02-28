Допрашивали польские спецслужбы: в УП рассказали подробности задержания Михаила Ткача в Польше

Редакция издания считает, что польская полиция своими действиями пыталась цензурировать журналистскую работу. Медийщиков допрашивали как полицейские, так и представители польских спецслужб.

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Действия польской полиции в отношении сотрудников "Украинской правды" Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко имеют признаки препятствования журналистской работе и вмешательства в нее вместе с несоблюдением процедур контроля личности. Об этом официально заявили в УП.

Отмечается, что съемочная группа УП находилась в Польше, где снимала материал о транзите продукции между Польшей и Россией и Беларусью. Там их задержали польские правоохранители. Они обыскали авто, забрали карты памяти с камер, все телефоны и документы украинских журналистов.

Журналиста и оператора УП привезли в комендатуру полиции города Лукув, где удерживали не менее 4 часов. Там их допрашивали как полицейские, так и представители польских спецслужб. Все это время им не позволяли ни с кем связаться.

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Михаил и Ярослав несколько раз просили правоохранителей дать им возможность позвонить адвокату в Украине или позволить воспользоваться услугами адвоката в Польше. Во время допроса правоохранители угрожали украинским медийщикам арестом на 14 дней, а также надеть на них наручники.

"После допроса Михаилу и Ярославу вернули карточки памяти. Впрочем выяснилось, что некоторые отснятые материалы были удалены. Также была повреждена подзарядка для аккумуляторов. Оператора Ярослава Бондаренко заставили подписать непонятный ему документ на польском языке. Через сутки после инцидента с нашими журналистами польские правоохранители так и не смогли объяснить причины и основания их задержания. Версии польской полиции постоянно меняются — от первоначальной, что никто никого не задерживал и "это фейковые новости" до попыток объяснить задержание языковым барьером и необходимостью установить личности и проверить документы", — заявила главный редактор УП Севгиль Мусаева.

Она добавила, что польская полиция заявила, якобы украинские журналисты снимали железную дорогу, что не соответствует действительности, потому что правоохранители просматривали видео.

"Мы считаем, что полиция своими действиями пыталась цензурировать журналистскую работу, вызвать среди украинских журналистов, работающих в Польше, "сдерживающий эффект". Также отмечаем, что представители польских властей прибегли к неправомерным действиям по содержанию наших журналистов без законных на то санкций и с нарушением базовых прав человека", — говорится в заявлении УП.

Медийщики возмущены, что польские правоохранители не показали своих удостоверений, не пригласили переводчика, не выдали документ о задержании с описанием пути обжалования действий правоохранителей. Решить инцидент получилось только после вмешательства сотрудников посольства и консульства Украины в Польше.

"Заявления польской полиции сейчас выглядят как попытки переложить ответственность на журналистов "Украинской правды". Все они никоим образом не оправдывают незаконное задержание и обыск наших коллег. Редакция начала юридические шаги в сотрудничестве с польским адвокатом. Со своей стороны хотим отметить, что несмотря на эти обстоятельства, мы планируем опубликовать материал о транзите между Польшей и Беларусью", — сообщили в УП.

Напомним, что полиция Польши отрицает задержание украинского журналиста Михаила Ткача. Редакция УП и посол Украины отреагировали.