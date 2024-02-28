Угрожали тюрьмой: Михаил Ткач рассказал подробности своего задержания в Польше (видео)

По словам украинского журналиста, польские правоохранители не разрешили ему связаться с адвокатом, а также изъяли гаджеты и стерли некоторые отснятые материалы.

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Возле границы Польши с Беларусью польские правоохранители задержали украинского журналиста Михаила Ткача, который снимал материал о транзите продукции между двумя странами. Подробности задержания журналист рассказал в эфире "Украинской правды".

Ткач отметил, что у него нет окончательного ответа на вопрос о том, почему его задержали, потому, что версии менялись. По словам журналиста, к нему и оператору подошли польские правоохранители в гражданском и начали спрашивать, что они здесь делают. Он также уточнил, что это было не на самой границе, а немного дальше, в одном из сел.

Как отмечает Ткач, он показал свое удостоверения, после чего правоохранители начали кому-то звонить и отправлять какие-то сообщения и фото. Затем, по словам журналиста, подъехал еще один автомобиль, из которого вышли, предположительно, правоохранители.

По словам Ткача, люди из второго авто сказали им сесть в машину и двигаться вслед за другим автомобилем. Так журналист и оператор прибыли в комендатуру, где им запретили пользоваться телефонами, в частности позвонить адвокату.

Михаил Ткач о своем задержании

"В комендатуре во дворе просто "вывернули" нашу машину. Я, на самом деле, такого еще не видел просто. Извините, но там исподнее просто было на крыше почему-то, на капоте и так далее. Какие-то личные вещи… Что они искали?" — вспоминает представитель СМИ.

Ткач также отметил, что правоохранители пытались что-то им объяснить, однако не все из сказанного было понятно из-за языкового барьера.

"Когда какие-то были вопросы непонятные, то угрожали постоянно тюрьмой. Сказали: "Мы сейчас вас закроем на 14 дней, вообще не будем разговаривать или наденем наручники", — подчеркнул Ткач.

По словам журналиста, у них забрали телефоны, ноутбук, электронную книгу и другие гаджеты. Затем его допрашивали люди, представившиеся сотрудниками польской службы безопасности. Ткач подчеркнул, что сразу рассказал о цели своего приезда в Польшу и о том, что его интересует ситуация на границе Польши и Беларуси. По словам журналиста, после его слов сотрудники спецслужбы "сильно обеспокоились".

Представитель СМИ также упомянул о том, что после того, как им отдали карты памяти с камер, то выяснилось, что некоторые видео удалены. Он отметил, что пока не может сказать, какие именно материалы были стерты и удастся ли их восстановить.

Задержание Михаила Ткача в Польше: что известно

Напомним, 27 февраля издание "Украинская правда" сообщило, что в Польше правоохранители задержали украинского журналиста Михаила Ткача вместе с оператором. Они снимали материал о транзите продукции между Польшей, Россией и Беларусью.

При этом в польской полиции утверждают, что не задерживали Михаила Ткача на польской границе. В ведомстве заявили, что информация о задержании является фейком.

После этого главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева заявила, что правоохранители Польши "врут" и она готова это доказать.

Ранее, 18 ноября, сообщалось, что на Михаила Ткача совершили нападение во время съемки возле ресторана "Тандыр" в поселке Козин Киевской области. Журналисты проводили съемку возле ресторана, где заметили, в частности, бывших высокопоставленных сотрудников Офиса генпрокурора.