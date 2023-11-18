На журналиста Михаила Ткача напали во время съемки возле ресторана на Киевщине (видео)

По словам пострадавшего, возле заведения питания заметили, в частности, бывших высокопоставленных сотрудников Офиса генпрокурора.

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На журналиста издания "Украинская правда" Михаила Ткача совершили нападение во время съемки возле ресторана "Тандыр" в поселке Козин Киевской области. Об этом сообщается на сайте УП.

По его словам, в пятницу, 17 ноября, около 23:20 журналисты проводили съемку возле ресторана "Тандыр" на Киевщине, где заметили, в частности, бывших высокопоставленных сотрудников Офиса генпрокурора.

Как отметил Ткач, вблизи заведения было много автомобилей. Когда охрана одного из посетителей заметила съемку, то начала светить дальним светом и блокировать авто журналистов.

"Я вышел из автомобиля, сообщил, что я журналист "Украинской правды". Охранники начали меня блокировать, а один подошел и ударил по камере, а также нанес удар мне", — сообщил Михаил Ткач

Момент удара журналиста можно увидеть и на видео с места происшествия, которое опубликовало издание на YouTube-канале.

Несмотря на комендантский час: в Киеве клуб продолжает работать ночью

Напомним, ранее Михаил Ткач сообщал, что в центре Киева несмотря на комендантский час работает заведение Boho Club. Пока в полиции не узнали, что им звонят журналисты, они угрожали вызвать представителей военкомата.

В заметке в фейсбук Ткач написал, что полицейские так и не установили факт работы заведения, ссылаясь на занятость и наличие других важных вызовов.

Напомним, что в начале октября команда журналистов Bihus.Info обнародовала расследование, посвященное денежным выплатам депутатам-беглецам. По данным авторов материала, парламентарии Илья Кива, Алексей Ковалев и Тарас Козак после полномасштабного вторжения получили из бюджета Украины десятки тысяч гривен в качестве зарплаты и компенсации за проезд/лечение.

Еще одно расследование команды Bihus.Info было посвящено элитным автомобилям, на которые народные депутаты пересели после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.