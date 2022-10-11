Журналист Михаил Ткач заявил о запугивании его команды из-за сюжета о киевских "мажорах"

Правонарушения в отношении его коллег, по словам расследователя, связаны с публикацией материала об уличных гонках в Киеве во время военного положения.

Related video

Журналист издания "Украинская правда" Михаил Ткач сообщил о препятствовании его профессиональной деятельности и запугивании его расследователей после съемки сюжета, который был посвящен киевским "мажорам". Соответствующее видеообращение расследователь опубликовал в своем Facebook.

Давление на команду расследователей "Украинской правды" — позиция Михаила Ткача

По его словам, 10 октября домой к водителю съемочной группы пришли шестеро молодых мужчин, которые представились полицейскими.

Неизвестные, как утверждает Михаил Ткач, обвиняли его в совершении ДТП и умышленном покидании места аварии. "Полицейские" распрашивали членов семьи водителя и интересовались, где именно расположен офис "Украинской правды" в Киеве.

По словам Михаила Ткача, неизвестные покинули жилье водителя съемочной группы после того, как дочь члена команды предложила мужчинам поговорить по телефону напрямую с отцом.

"Эти люди не приехали на полицейском автомобиле. И, судя по словам соседей, пришли пешком домой к водителю съемочной группы, вместе с которой мы сняли сюжет о столичных мажорах-гонщиках. Мажорах, которые нарушают покой киевлян в военное время, устраивая уличные гонки. Я напрямую связываю этот факт с публикацией материала и продолжением нашей журналистской деятельности относительно уличных гонщиков. Призываю правоохранительные органы отреагировать. Силовики могут легко установить, является ли водитель съемочной группы фигурантом какого-нибудь производства. Или это просто попытка запугать меня через давление на людей, с которыми мы работаем", — резюмировал журналист в своем видеообращении.

[ + – ] Михаил Ткач заявил о запугивании его команды из-за сюжета о киевских "мажорах"

Давление на команду расследователей "Украинской правды" — сюжет о киевских мажорах-гонщиках

Михаил Ткач считает, что визит неизвестных мужчин к водителю съемочной группы связан с публикацией расследования под названием "Форсаж во время войны. Кто и как лишает покоя киевлян и гостей столицы". Команда "Украинской правды" посвятила свой очередной материал столичным "мажорам", которые в военное время на улицах Киева устраивают гонки.

Журналисты напоминают, что еще в июне КГГА запретила переоборудованным автомобилям "рассекать" по столичным дорогам до завершения военного положения. Вместе с єтим, как говорится в расследовании, количество уличных гонок после решения администрации только увеличилось.

"В конце августа-начале сентября УП решила исследовать, как, где и кто лишает покоя киевлян и гостей города. Мы сознательно не рассказываем, а только показываем, что нам пришлось увидеть на киевских улицах. Ведь этот материал, очевидно, не нуждается в комментариях — только в жесткой реакции соответствующих правоохранительных органов. А также, как следствие, в исчезновении уличных гонок и громких автомобилей со столичных улиц", — добавили расследователи в подписи к своему новому материалу.

Напомним, что в начале октября команда журналистов Bihus.Info обнародовала расследование, посвященное денежным выплатам депутатам-беглецам. По данным авторов материала, парламентарии Илья Кива, Алексей Ковалев и Тарас Козак после полномасштабного вторжения получили из бюджета Украины десятки тысяч гривен в качестве зарплат и компенсаций за проезд/лечение.

Еще одно расследование команды Bihus.Info было посвящено элитным автомобилям, на которые народные депутаты пересели после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.