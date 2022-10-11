Журналіст Михайло Ткач заявив про залякування його команди через сюжет про київських "мажорів"

Правопорушення щодо його колег, за словами розслідувача, пов'язані з публікацією матеріалу про вуличні перегони у Києві під час воєнного стану.

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Журналіст видання "Українська правда" Михайло Ткач повідомив про перешкоджання його професійній діяльності та залякування його розслідувачів після зйомки сюжету, присвяченого київським "мажорам". Відповідне відеозвернення розслідувач опублікував у своєму Facebook.

Тиск на команду розслідувачів "Української правди" — позиція Михайла Ткача

За його словами, 10 жовтня додому до водія знімальної групи прийшло шестеро молодих чоловіків, які представилися поліцейськими.

Невідомі, як стверджує Михайло Ткач, звинувачували його у скоєнні ДТП та навмисному залишанні місця аварії. "Поліцейські" розпитували членів родини водія та цікавилися, де саме розташований офіс "Української правди" у Києві.

За словами Михайла Ткача, невідомі залишили житло водія знімальної групи після того, як дочка члена команди запропонувала чоловікам поговорити по телефону безпосередньо з батьком.

"Ці люди не приїхали на поліцейському автомобілі. І, судячи зі слів сусідів, прийшли пішки додому до водійки знімальної групи, разом з якою ми зняли сюжет про столичних мажорів-гонщиків. Мажорів, які порушують спокій киян у воєнний час, влаштовуючи вуличні перегони. Я безпосередньо пов'язую цей факт з публікацією матеріалу та продовженням нашої журналістської діяльності щодо вуличних гонщиків. Закликаю правоохоронні органи відреагувати. Силовики можуть легко встановити, чи є водій знімальної групи фігурантом якогось провадження. Або це просто спроба залякати мене через тиск на людей, якими ми працюємо", — резюмував журналіст у своєму відеозверненні.

[ + – ] Михайло Ткач заявив про залякування його команди через сюжет про київських "мажорів"

Тиск на команду розслідувачів "Української правди" — сюжет про київських мажорів-гонщиків

Михайло Ткач вважає, що візит невідомих чоловіків до водія знімальної групи пов'язаний із публікацією розслідування під назвою "Форсаж під час війни. Хто і як позбавляє спокою киян та гостей столиці". Команда "Української правди" присвятила свій черговий матеріал столичним "мажорам", які у воєнний час на вулицях Києва влаштовують перегони.

Журналісти нагадують, що ще в червні КМДА заборонила переобладнаним автомобілям "розсікати" столичними дорогами до завершення воєнного стану. Разом з цим, як йдеться в розслідуванні, кількість вуличних перегонів після рішення адміністрації тільки збільшилася.

"Наприкінці серпня-початку вересня УП вирішила дослідити, як, де і хто позбавляє спокою киян та гостей міста. Ми свідомо не розповідаємо, а лише показуємо, що нам довелося побачити на київських вулицях. Адже цей матеріал, вочевидь, не потребує коментарів — лише у жорсткій реакції відповідних правоохоронних органів. А також, як наслідок, у зникненні вуличних перегонів та гучних автомобілів зі столичних вулиць", — додали розслідувачі у підписі до свого нового матеріалу.

Нагадаємо, що на початку жовтня команда журналістів Bihus.Info оприлюднила розслідування, присвячене грошовим виплатам депутатам-втікачам. За даними авторів матеріалу, парламентарі Ілля Кива, Олексій Ковальов і Тарас Козак після повномасштабного вторгнення отримали з бюджету України десятки тисяч гривень як зарплати та компенсації за проїзд/лікування.

Ще одне розслідування команди Bihus.Info було присвячене елітним автомобілям, на які народні депутати пересіли після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.