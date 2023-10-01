Несмотря на комендантский час: в Киеве клуб продолжает работать ночью, — УП (видео)

Одно из киевских заведений работало после начала комендантского часа. Журналист заявил, что полицейские отказались приехать на вызов и угрожали военкоматом. Сегодня в полиции отрапортовали о составлении админпротокола на администратора заведения.

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В центре Киева работает одно из заведений несмотря на комендантский час. Полицейские отказались проверять факт работы. Об этом сообщает журналист Украинской правды Михаил Ткач в фейсбуке.

Заведение Boho Club, по данным журналистов, уже не первый месяц работает во время комендантского часа в Киеве. В столице комендантский час длится с 00:00 до 5:00. Журналист прибыл на место, чтобы убедиться в достоверности информации. Оказалось, что заведение действительно работает и возле него видно машины, а по словам Ткача, внутри громко играет музыка и есть посетители.

"Вопрос в том, что уже два экипажа полиции отказались проверять, работает это место или нет. Двадцать человек стояло у входа в клуб уже после комендантского", — говорит Ткач.

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Кроме этого, пока в полиции не узнали, что им звонят журналисты, они угрожали вызвать представителей военкомата. Также журналист задается вопросом, есть ли в Киеве полицейские, которые могли бы зафиксировать нарушения и почему заведение Boho club может работать, а другие киевские заведения — нет. В самой публикации в фейсбуке Ткач написал, что полицейские так и не установили факт работы заведения, ссылаясь на занятость и наличие других важных вызовов.

Реакция киевской Полиции

На странице "Полиция Киева" в фейсбуке появилось видео, на котором правоохранители наведываются в одно из заведений Печерского района. Судя по кадрам, речь идет о Boho club, о котором сообщал Михаил Ткач.

"В полицию поступило сообщение от представителя СМИ о работе одного из заведений на улице Федорова. В дальнейшем соответствующие видеоматериалы были обнародованы в соцсетях. Напомним, что согласно Решению совета обороны города Киева заведениям общественного питания разрешено работать до 23:00 часов", — написали полицейские.

Кроме этого, на администратора заведения составили админпротокол по статье 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Предусматривается штраф от 6800 до 13 600 тысяч гривен. Также правоохранители провели превентивную работу с работниками заведения.

Реакция заведения

Добавим, на официальных страницах заведения в социальных сетях, о котором говорится в видео, указано, что оно работает до 23:00. Пока там не было реакции на видео журналиста.

Время работы Boho club

Напомним, 30 сентября в Киеве появилось видео, как блогерша ездила по городу во время комендантского часа. Блогерша уже не первый раз была поймана на том, что она ездит по Киеву ночью, потому что имеет спецпропуск.