"Спецпропуск — цирк для бедных": штрафуют ли в Украине за нарушение комендантского часа?

Недавний скандал с артистом Виктором Павликом и его "привилегией" ездить по ночному городу вновь поднял насущный вопрос: кто все же имеет право на получение специального пропуска и какова ответственность за нарушение комендантского часа? Спойлер: наказание не предусмотрено.

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Спецпропуска оформляют в военно-гражданских администрациях и предназначены они для военных, работников правоохранительных органов, следящих за порядком в комендантский час, также для работников служб, задействованных в критической инфраструктуре и представителей власти. Нет в этом списке ни волонтеров, ни адвокатов, хотя последние совершают ночные выезды на задержания, ДТП или обыски, когда вызывают клиенты.

"Адвокаты не имеют специальных пропусков, но когда ночью происходит, например, задержание и присутствие адвоката обязательно, мы садимся в машину и едем на место, — говорит Фокусу Олег Леонтьев, адвокат в сфере военного законодательства, — конечно, приходится объясниться перед полицией, но, как правило, все удается урегулировать".

Но если ночные выезды адвокатов оправданы, почему тогда привилегией перемещаться ночным гордом наделены те же таксисты? Вызвать машину после полуночи в Киеве не составит большого труда, правда заплатить придется по тройному тарифу как минимум. Каким образом водители получают спецпропуска, или все же покупают их? То, что существует черный рынок подпольных спецпропусков, — уже не секрет, купить "липу" может любой желающий за $300. Согласно расследованию "Страны" мошенники могут оформить спецпропуск всего за сутки, все, что нужно для заказа документа, — марка и модель автомобиля, на который выпишут пропуск, номерной знак и ФИО водителя.

"Спецпропуска имеют несколько уровней защиты, чтобы его было трудно подделать, но мошенники пользуются тем, что большинство заказчиков совершенно не в курсе, как выглядит оригинал и какие элементы защиты он имеет. Это позволяет мошенникам обманывать своих покупателей и продавать им поддельные пропуска" — говорится в расследовании.

Но, по мнению адвоката Олега Леонтьева, главная проблема кроется не в фальшивых документах, а в отсутствии наказания за нарушение комендантского часа.

"В кодексе про административное правонарушение нет такой отдельной статьи про нарушение комендантского часа, — говорит адвокат. — Человека могут задержать на три часа для выяснения его личности, если при себе нет документов, могут провести разъяснительную беседу, но не более. Поэтому возникает резонный вопрос, а зачем вообще нужны эти спецпропуска? Это все какой-то "цирк для бедных".

Осенью прошлого года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №8096, предполагающий административную ответственность за нарушение комендантского часа и специального режима светомаскировки. Предлагалось наказывать нарушителей штрафом в размере от 340 до 680 грн или общественными работами на срок от 20 до 40 часов. За повторное нарушение — штраф 850-1700 грн или общественные работы на срок от 40 до 60 часов. На должностных лица предлагалось накладывать штраф в размере 1700-3400 грн или направлять на исправительные работы на срок от 6 месяцев до года.

Но на сегодняшний день проект закона все еще находится на доработке, а потому и таксисты, и другие недобросовестные граждане продолжают нарушать комендантский час, обходясь лишь выговором.

Напомним, раньше Фокус писал, что Виктор Павлик заявил, что спецпропуск не покупал, а получил его на законных основаниях, так как часто возвращается ночь с гастролей.

"На самом желе это — просто пропуск на комендантское время, так как я очень часто приезжаю очень поздно с благотворительных выступлений в поддержку Вооруженных сил, то мне такой документ просто необходим на комендантский час… Это мой документ, а не жены, а подарок она имела в виду сама поездка через мост, а не документ", — написал певец.