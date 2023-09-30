Скандал с пропусками в Киеве: блогерка снова "каталась" во время комендантского часа (видео)

Во время комендантского часа по Киеву двигалась машина, в которой рядом с блогером сидел неизвестный мужчина. Если он имеет ночной пропуск, то должен быть работником органов власти, или правоохранителем, или военным.

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Киевская блогерша с ником ta.samaya.devil опубликовала видео, на котором катается по столице во время комендантского часа. В сети по этому поводу разгорается очередной скандал: две недели назад она уже размещала похожую запись, только тогда управляла собственным авто. На этот раз за рулем сидит неизвестный, который имеет ночной пропуск с разрешением перемещаться по городу в ночное время. Видео опубликовано на странице Instagram блогера.

Блогерша разместила несколько секунд видео в stories. Видно, как автомобиль несется по ночному Киеву. Рядом с женщиной — мужчина явно призывного возраста, к которому она обращается "Сань". В кабине звучит песня пророссийской певицы Anna Asti. Также появляется надпись, которая объясняет, что происходит на экране: парочка собралась погулять посреди ночи, причем у мужчины есть пропуск, который он использует для "прогулок" во время комендантского часа.

Видео появилось в сети в ночь с 29 на 30 сентября, отметили в сети. Также указали, что блогера зовут Анна Краснова.

Аккаунт Instagram у блогера закрыт, поэтому о видео стало известно благодаря публикациям в тематических Telegram-каналах.

Скандал с пропусками в Киеве: детали

Владелица ника ta.samaya.devil имеет 136 тыс. подписчиков в Instagram по состоянию на 30 сентября. Заметим, еще 11 сентября у нее было 125 тыс. подписчиков — то есть, количество поклонников выросло на 10 тыс. в течение двух недель. Объясняя события того дня, женщина заявляла, что не способна объяснить, откуда у нее взялся поддельный документ. Она им владела в течение года и не собирается рассказывать, кто ей его дал.

Блогер ta.samaya.devil в свое время уже оказывалась в поле зрения правоохранителей. В 2020 году патрульная полиция остановила ее на дороге и выяснила, что женщина села за руль в нетрезвом состоянии. Позже стало известно, что ей пришлось заплатить 10 тыс. грн штрафа.

О деталях жизни жительницы Киева, которая время от времени катается по столице в комендантский час, можно найти в сети TikTok. Женщина посещает спортзал, получает цветы, катается на машине и слушает русскую поп-музыку.

Скандал с пропусками в Киеве: есть ли реакция правоохранителей?

Сейчас на странице Патрульной полиции Киева нет реакции на видео блогера: крайнее сообщение касается розыска пропавших лиц. Также нет комментариев в Telegram-канале КГГА.

Отметим, в КГГА сообщили, что с 25 сентября вводят пропуска нового образца. Также напомнили, кто имеет на них право: работники "сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуры города и органов государственной власти".

Напоминаем, украинский певец Виктор Павлик также попадал впросак с ночными пропусками. В сети опубликовали видео, на котором его жена щеголяла пропуском и каталась по Киеву ночью. После этого правоохранители провели с певцом воспитательную беседу и открыла уголовное производство.