Анна Asti записала песню с Филиппом Киркоровым (видео)

Уроженка Черкасс молчит о войне в Украине.

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31-летняя украинская певица Анна Дзюба (Анна Asti) записала трек с российским исполнителем Филиппом Киркоровым. Об этом пишут телеграм-каналы.

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Бывшая солистка группы Artik & Asti записала песню "Только никому" вместе с российским певцом Филиппом Киркоровым. Уроженка Черкасс, которая в последнее время проживает и работает в РФ, умолчала о войне в Украине и, несмотря на свою медийность, не использовала возможности рассказать своей аудитории правду.

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"Филипп Киркоров и Анна Asti записали дуэт. Поскольку Лобода как главная конкурентка Ани (под которую, очевидно, был закос в сольном плавании) в ближайшее время в российских чартах вряд ли появится, поляна расчищена", — пишут телеграм-каналы.

Отметим, что Анна Дзюба стала популярна именно в дуэте с другим украинским певцом Артемом Умрыхиным (Artik). Их группа называлась Artik & Asti, а песни были в основном о несчастной любви. Тем не менее, почти каждый трек украинских музыкантов набирал миллионные просмотры в YouTube и возглавлял ряд чартов.

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В 2021 году группа распалась. Анна начала свою сольную карьеру под псевдонимом Asti, а Артем продолжил историю группы Artik&Asti, наняв новую солистку.

Напомним, 89-летний отец Филиппа Киркорова попал в реанимацию.

Также Фокус писал об украинских звездах, которые живут в России и молчат о войне в Украине.