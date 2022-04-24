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Анна Asti записала пісню з Філіпом Кіркоровим (відео)

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Фото: asti | Анна Дзюба

Уродженка Черкас мовчить про війну в Україні.

31-річна українська співачка Анна Дзюба (Анна Asti) записала трек з російським виконавцем Філіпом Кіркоровим. Про це пишуть телеграм-канали.

Колишня солістка гурту Artik & Asti записала пісню "Тільки нікому" разом з російським співаком Філіпом Кіркоровим. Уродженка Черкас, яка останнім часом мешкає та працює в РФ, промовчала про війну в Україні та, попри свою медійність, не використала можливості розповісти своїй аудиторії правду.

Нова пісня Анни Дзюби та Філіпа Кіркорова

"Філіп Кіркоров та Анна Asti записали дует. Оскільки Лобода як головна конкурентка Ані (під яку, очевидно, був закос у сольному плаванні) найближчим часом у російських чартах навряд чи з'явиться, галявину розчищено", — пишуть телеграм-канали.

Зазначимо, що Анна Дзюба стала популярною саме в дуеті з іншим українським співаком Артемом Умрихіним (Artik). Їхній гурт мав назву Artik & Asti, а пісні були здебільшого про нещасне кохання. Проте майже кожний трек українських музикантів набирав мільйонні перегляди в YouTube та очолював низку чартів.

Перший сольний трек Анни Дзюби "Фенікс"

У 2021 році гурт розпався. Анна почала свою сольну кар'єру під псевдонімом Asti, а Артем продовжив історію гурту Artik & Asti, найнявши нову солістку.

Нагадаємо, 89-річний батько Філіпа Кіркорова потрапив у реанімацію.

Також Фокус писав про українських зірок, які мешкають у Росії та мовчать щодо війни в Україні.