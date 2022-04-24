Анна Asti записала пісню з Філіпом Кіркоровим (відео)

Уродженка Черкас мовчить про війну в Україні.

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31-річна українська співачка Анна Дзюба (Анна Asti) записала трек з російським виконавцем Філіпом Кіркоровим. Про це пишуть телеграм-канали.

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Колишня солістка гурту Artik & Asti записала пісню "Тільки нікому" разом з російським співаком Філіпом Кіркоровим. Уродженка Черкас, яка останнім часом мешкає та працює в РФ, промовчала про війну в Україні та, попри свою медійність, не використала можливості розповісти своїй аудиторії правду.

[ + – ] Нова пісня Анни Дзюби та Філіпа Кіркорова

"Філіп Кіркоров та Анна Asti записали дует. Оскільки Лобода як головна конкурентка Ані (під яку, очевидно, був закос у сольному плаванні) найближчим часом у російських чартах навряд чи з'явиться, галявину розчищено", — пишуть телеграм-канали.

Зазначимо, що Анна Дзюба стала популярною саме в дуеті з іншим українським співаком Артемом Умрихіним (Artik). Їхній гурт мав назву Artik & Asti, а пісні були здебільшого про нещасне кохання. Проте майже кожний трек українських музикантів набирав мільйонні перегляди в YouTube та очолював низку чартів.

[ + – ] Перший сольний трек Анни Дзюби "Фенікс"

У 2021 році гурт розпався. Анна почала свою сольну кар'єру під псевдонімом Asti, а Артем продовжив історію гурту Artik & Asti, найнявши нову солістку.

Нагадаємо, 89-річний батько Філіпа Кіркорова потрапив у реанімацію.

Також Фокус писав про українських зірок, які мешкають у Росії та мовчать щодо війни в Україні.