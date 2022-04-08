Ускладнення після коронавірусу: батько Філіпа Кіркорова потрапив у реанімацію

Артиста помістили в клінічному шпиталі ім. Вишневського та діагностували хронічну серцеву недостатність.

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Батько Філіпа Кіркорова, болгарський і російський співак Бедрос Кіркоров 7 квітня потрапив у реанімацію з діагнозом хронічна серцева недостатність. Про госпіталізацію 89-річного співака повідомляє російське агентство "РБК".

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Представник Філіпа Кіркорова підтвердив інформацію та додав, що Кіркорова-старшого помістили в 3-ій Центральновійськовий клінічний шпиталь ім. Вишневського.

"Молімося, що прийде добра звістка про здоров'я Бедроса, сподіваємося, що все обійдеться. Віримо в чудове одужання та в руки великого доктора Ревішвілі Амірана Шотаєвича, які лікують, — лікаря-кардіохірурга, директора інституту Вишневського", — повідомив представник Кіркорова.

Прессекретарка Філіпа Кіркорова Катерина Успенська повідомила, що серцева недостатність виникла як ускладнення внаслідок захворювання на коронавірус, проте офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Що відомо про Бедроса Кіркорова?

Батько майбутньої зірки російського шоу-бізнесу народився в Болгарії, у місті Варна, у 1932 році. У молоді роки він спочатку навчався на шевця, а згодом закінчив музичне училище. Співав у міському хорі, а згодом — у військовому ансамблі. У 60-ті роки минулого століття Кіркоров-старший переїхав у СРСР, де вступив у ГІТІС.

У Радянському Союзі виступав із різними музичними колективами й оркестрами, зокрема співав із оркестрами Ю. Сілантьєва, В. Федосєєва, Е. Рознера та Леоніда Утьосова. Зустріч із Утьосовим і робота під його керівництвом багато в чому визначили творчий шлях молодого співака.

Бедрос Кіркоров також записав близько 50 пісень, а студія грамзапису "Мелодія" випустила одну велику платівку з 12 піснями і 10 маленьких платівок.

Кіркоров-старший відомий як виконавець народних і патріотичних пісень, найвідомішою з них стала пісня про радянського солдата "Альоша". В 1992 отримав звання Заслуженого артиста Російської Федерації, а у 2021 йому було присвоєно звання Народного артиста РФ.

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